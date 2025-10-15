La fin d’une alliance de 26 ans : la composition du Parlement japonais après le départ du Kômeitô

Japan Data

Le parti Kômeitô, partenaire junior du PLD, a annoncé le 10 octobre qu’il quitterait la coalition gouvernementale, actuellement minoritaire. Cette décision affaiblit légèrement les chances de Takaichi Sanae d’être choisie pour le poste de Premier ministre lors d’une prochaine session extraordinaire. Voyons la composition du Parlement après le départ du Kômeitô.

Le départ d’un allié de 26 ans

C’est en 1999 que le Parti libéral-démocrate (PLD) a formé sa coalition avec le Kômeitô. Leur partenariat est resté stable pendant plus de deux décennies et demie, mais il a pris fin le 10 octobre dernier lorsque son chef, Saitô Tetsuo, a annoncé que son parti mettrait fin à sa coopération politique avec le PLD et quitterait le gouvernement.

Parmi les raisons invoquées pour justifier sa décision, on peut citer que la clarification de la vérité sur les affaires de caisses noires des factions du PLD ont été jugées « insuffisantes et regrettables » par le Kômeitô, tout comme les réponses apportées concernant le renforcement de la réglementation des dons des entreprises et des organisations au Parti libéral-démocrate. De plus, le positionnement à droite de la nouvelle chef du PLD Takaichi Sanae déplaisait à une grande partie de la base électorale du Kômeitô.

La coalition était déjà dans une position précaire, détenant moins de la majorité des sièges dans les deux chambres de la Diète (le parlement japonais) mais maintenant qu’il est seul, le PLD voit sa position minoritaire encore plus affaiblie. Takaichi a exprimé son espoir de voir la coalition s’élargir pour inclure le Parti démocratique pour le peuple (PDP), mais même cette alliance ne permettrait pas d’obtenir la majorité nécessaire dans les deux chambres pour faire passer des lois.

L’une des premières tâches à l’ordre du jour de la session extraordinaire de la Diète qui devrait se tenir plus tard ce mois-ci est le choix du prochain Premier ministre. Takaichi espérait devenir la première femme à occuper ce poste, mais ses chances ont peut-être légèrement diminué maintenant que les membres du Kômeitô sont prêts à voter pour leur chef Saitô Tetsuo. Un examen des chiffres montre que les partis non membres du PLD, notamment le Parti démocrate-constitutionnel (PDC), le Parti de la restauration du Japon (PRJ), le Parti démocrate pour le peuple (PDP) et d’autres forces plus modestes, ont désormais la possibilité de s’unir pour provoquer un changement de gouvernement.

(Photo de titre : Takaichi Sanae et le chef du Kômeitô, Saitô Tetsuo. Kyôdô)