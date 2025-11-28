Recyclage des bouteilles et canettes : beaucoup de Japonais se trompent

Japan Data

Une enquête menée au Japon a montré que beaucoup de personnes ne savaient pas que les bacs de recyclage installés près des distributeurs automatiques ne doivent pas servir aux déchets non recyclables, et que les contenants jetés doivent être entièrement vidés de leur liquide.

Dans le cadre d’une enquête nationale menée début septembre 2025 par l’Association japonaise des boissons sans alcool, des personnes âgées de 15 à 69 ans ont été interrogées sur leur perception du recyclage des bouteilles en plastique et d’autres contenants de boissons. Au total, 1 037 réponses valides ont été recueillies.

Selon les résultats, 71,8 % des sondés savaient que les bacs placés près des distributeurs automatiques sont des « bacs de recyclage destinés à la collecte des canettes ainsi que des bouteilles en verre et en plastique ». En revanche, près de 30 % des personnes interrogées ne parvenaient pas à les distinguer des poubelles ordinaires, et 21,1 % ont admis avoir « jeté dans ces bacs des objets autres que des matériaux recyclables ».



Bacs à recyclage placés à côté des distributeurs automatiques de boissons. (Avec l’aimable autorisation de l’Association japonaise des boissons sans alcool)

Les éléments le plus souvent jetés dans ces poubelles étaient les gobelets en plastique, avec 55,7 %, suivis des sacs plastiques et des emballages de snacks. Parmi les personnes interrogées, 53,4 % affirmaient n’avoir « nul autre endroit où les mettre » et 14,2 % déclaraient « ne pas vouloir les rapporter chez elles ». Il semble donc que, dans de nombreux cas, ces gestes aient été faits sans vraiment y réfléchir. Par ailleurs, 32 % des participants indiquaient ne pas savoir qu’il s’agissait d’une erreur.

L’enquête a aussi montré que 62,6 % des personnes interrogées savaient que les bouteilles en plastique et les canettes recyclables ne doivent pas contenir de résidus liquides. De plus, 55,3 % savaient que, si elles en contiennent, elles ne peuvent pas être recyclées, ce qui pose des problèmes aux usines de recyclage.

Environ 40 % des personnes pensaient que « même s’il reste un peu de boisson, l’emballage peut probablement être recyclé », mais ce n’est pas vrai. Seules les bouteilles en verre, les canettes et les bouteilles en plastique vides doivent être déposées dans ces bacs de recyclage.

Données utilisées

Enquête 2025 sur le recyclage des contenants de boissons sans alcool (en japonais) de l’Association japonaise des boissons sans alcool.

(Photo de titre : Pixta)