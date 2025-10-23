Expo universelle d’Osaka : de nombreuses entreprises japonaises satisfaites des retombées économiques

Japan Data

Selon une enquête, l’Expo universelle d’Osaka, qui s’est terminée le 13 octobre, a eu des retombées économiques positives pour un grand nombre de sociétés japonaises.

L’institut de recherche Teikoku Databank a conduit une enquête du 9 au 14 octobre auprès de 1 058 entreprises, leur demandant si l’Expo universelle d’Osaka 2025 avait eu l’impact économique escompté. Il se trouve qu’environ 70 % d’entre elles ont répondu par l’affirmative, dont 23,4 % qui ont dit que les bénéfices de l’événement avaient été « au-delà des attentes ».

Lors d’un sondage réalisé en avril, juste avant l’ouverture, 43,5 % des entreprises s’attendaient à de bonnes retombées économiques, mais cette évaluation a considérablement augmenté.

Avant l’ouverture de l’Expo, les inquiétudes étaient nombreuses concernant le nombre de visiteurs et les pertes financières, mais selon l’Association japonaise des expositions internationales, le nombre de visiteurs s’est élevé à environ 25,57 millions. Bien que ce chiffre soit inférieur aux 28,2 millions initialement prévus, le résultat financier devrait afficher un excédent compris entre 23 et 28 milliards de yens (130 et 160 millions d’euros).

Par région, le pourcentage d’entreprises ayant répondu que l’impact avait été « positif » était le plus important dans la région du Kansai (ou Kinki, 81,3 %), où se tenait l’événement. Venaient ensuite les régions de Kyûshu, Shikoku et du Chûgoku, l’évaluation étant globalement positive dans l’ouest du Japon. En revanche, des avis plus mitigés ont été exprimés dans l’est du pays, comme par exemple « l’Expo a entraîné une baisse de la fréquentation des touristes » (auberge/hôtel de la préfecture de Saitama) ou « cela n’a eu aucun effet sur le secteur secondaire » (fabricant de machines de transport de la préfecture de Nagano).

De même, d’autres sociétés ont des doutes sur les bénéfices à moyen et long terme (grossiste en produits chimiques de la préfecture d’Osaka), et la question se pose de savoir si l’Expo permettra de stimuler durablement le développement régional et l’activité industrielle.

