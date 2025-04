Expo universelle d’Osaka 2025 : tour d’horizon des installations

Les pavillons de l’Expo universelle d’Osaka 2025

Cette page est un tour d’horizon des installations présentes à l’Expo universelle d’Osaka, qui se tiendra jusqu’au 13 octobre.

L’Expo universelle d’Osaka 2025 a débuté le 13 avril sur l’île artificielle de Yumeshima, vingt ans après la précédente, celle d’Aichi en 2005. Elle accueille 158 pays et régions ainsi que 7 organisations internationales. Les pavillons, expositions et événements ont été tous créés en lien avec le thème de l’Expo, à savoir « Concevoir la société du futur, Imaginer notre vie de demain », tout en mettant l’accent sur l’histoire, la culture, l’industrie et bien d’autres éléments conçus par chaque participant.

Le site se concentre autour du Grand Anneau (Ôyane RIng). Un certain nombre de zones à l’intérieur et autour de cette architecture sont occupées par des pavillons gérés par des participants nationaux et multinationaux, ainsi que des pavillons spéciaux réalisés dans l’objectif d’approfondir différentes questions touchant à la vie.

Nippon.com insérera régulièrement des liens cliquables sur cette page au fur et à mesure des articles ajoutés à notre série « Les pavillons de l’Expo universelle d’Osaka 2025 ».

Les trois installations principales



La partie externe du Grand Anneau, l’une des structures qui symbolisent l’Expo universelle d’Osaka 2025.

Trois installations servent d’emblème à l’Expo : le Grand Anneau, reconnu comme la plus grande structure en bois au monde par le Guiness des Records, allie les techniques de construction moderne et traditionnelle japonaise ; l’Expo Hall, baptisé « Shining Hat », reconnaissable à son toit doré brillant soutenu par des murs rugueux ; le Ray Garden, où chaque pays et région participant sera l’un après l’autre au centre d’un événement dédié.

Grand Anneau

Expo Hall « Shining Hat »

Ray Garden

Pavillon spéciaux



Le pavillon baptisé Null2

Ces pavillons conçus par huit designers japonais de renom traitent de thèmes spécifiques autour de la vie. Ci-dessous, le nom du pavillon et son thème entre parenthèses.

Better Co-Being (faire résonner les vies)

Future of Life (étendre la vie)

Playground of Life / Le pavillon des méduses (fortifier la vie)

Null 2 (forger la vie)

(forger la vie) Dynamic Equilibrium of Life (connaître la vie)

Live Earth Journey (faire croïtre la vie)

Earth Mart (tisser la vie)

Dialogue Theater (protéger la vie)

Pavillons des participants officiels



Les zones intérieures du Grand Anneau sont consacrées aux pavillons des pays et régions participant à l’événement.

Pavillon Australie

Pavillon Autriche

Pavillon Azerbaïdjan

Pavillon Bahreïn

Pavillon Baltique(Lettonie, Lithuanie)

Pavillon Belgique

Pavillon Bulgarie

Pavillon Canada

Pavillon Chili

Pavillon Chine

Pavillon Colombie

Pavillon République tchèque

Pavillon France

Pavillon Allemagne

Pavillon Hongrie

Pavillon Inde

Pavillon Indonésie

Pavillon Irlande

Pavillon Italie, hébergeant également le Pavillon Holy See

Pavillon Jordanie

Pavillon Corée du Sud

Pavillon Koweït

Pavillon Luxembourg

Pavillon Malaisie

Pavillon Malte

Pavillon Monaco

Pavillon Népal

Pavillon Pays-Bas

Pavillon Nordique (Islande, Suède, Danemark, Norvège, Finlande)

Pavillon Oman

Pavillon Philippines

Pavillon Pologne

Pavillon Portugal

Pavillon Qatar

Pavillon Roumanie

Pavillon Arabie saoudite

Pavillon Serbie

Pavillon Singapour

Pavillon Espagne

Pavillon Suède

Pavillon Thaïlande

Pavillon Turquie

Pavillon Turkmenistan

Pavillon Ouzbekistan

Pavillon Émirats arabes unis

Pavillon Grande-Bretagne

Pavillon États-Unis

Pavillon Union Européenne

Pavillon Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Pavillon des Nations unies

Pavillons nationaux



Le Pavillon Japon

Pavillon Japon

Pavillon des Femmes

Pavillon de la Santé

Pavillon du Kansai

Pavillons du secteur privé

Blue Ocean Dome

Pavillon de l’Énergie électrique

Pavillon du Gaz (Obake Wonderland)

Pavillon Gundam Next Future

Pavillon conjoint Iida Group x Université métropolitaine d’Osaka

Pavillon Mitsubishi

Pavillon NTT

Pavillon ORA Gaishoku (Utage)

Pavillon Groupe Panasonic

Pasona Natureverse

Pavillon Sumitomo

Tech World

Pavillon Yoshimoto

(Reportage et texte de Uchiyama Ken’ichi et Nippon.com. Photo de titre : Myaku-Myaku, la mascotte de l’Expo universelle d’Osaka. Toutes les photos sont de Kuroiwa Masakazu/96BOX et de Nippon.com)