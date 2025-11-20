Sondage : quels sont les premiers attraits de la cuisine japonaise ?

Japan Data

Une enquête a été menée au sujet de la gastronomie nippone et ses attraits. Que faire pour diffuser davantage la cuisine japonaise en dehors de l’Archipel ?

La société Suzumo Machinery, fabricant de robots destinés au traitement du riz cuit, a réalisé une enquête à la mi-septembre auprès de 600 personnes âgées de plus de 20 ans dans tout le pays. Le résultat est sans appel : 63,8 % des personnes interrogées ont désigné le sushi comme le plat japonais qu’elles recommanderaient le plus aux visiteurs étrangers, loin devant le tempura (43 %), qui arrive en deuxième position avec un écart de vingt points.

En leur demandant d’expliquer les attraits de la cuisine japonaise (washoku), la réponse la plus citée était « l’emploi d’ingrédients de saison », à 50,2 %. « La technique artisanale » et « l’esthétique » sont arrivés à 40 %, indiquant ainsi que les Japonais considèrent que le charme de la cuisine de leur pays réside non seulement dans son goût, mais aussi dans la façon de la présenter et ses aspects culturels.

Que faire pour diffuser davantage la cuisine japonaise au-delà des frontières de l’Archipel ? Pour les sondés, l’aspect le plus important était de « préserver la qualité et le goût d’origine » (36,3 %). Mais beaucoup de réponses indiquaient en parallèle qu’il serait utile que le washoku s’adapte aux goûts locaux : « les méthodes de cuisson doivent pouvoir être reproduites partout » ou « elle doit s’adapter à la culture gastronomique locale ».

Données utilisées

Enquête sur la cuisine japonaise et les sushis (en japonais), de Suzumo Machinery

(Photo de titre : Pixta)