Quels sont les animaux considérés comme les plus nuisibles par les Japonais ?

Japan Data

La présence de plus en plus constatée d’ours à proximité des habitations, ainsi que les blessures qu’ils provoquent en font un sujet de société majeur dans l’Archipel. Un récent sondage s’est penché sur les craintes de certains Japonais concernant les animaux nuisibles.

Un sujet de société majeur

Dans un contexte où les attaques d’ours sur les humains sont fréquentes au Japon, un sondage a révélé que 67,6 % des personnes interrogées estimaient que les observations d’animaux sauvages et les blessures ou dommages causés par ceux-ci étaient en augmentation. (Lire notre article de fond : Le danger des ours au Japon : un expert appelle à réguler leur population)

L’enquête a été menée en ligne par la société Cross Marketing entre octobre et novembre 2025 auprès de 1 100 hommes et de femmes (550 + 550) âgés de 20 à 69 ans dans tout le Japon.

Il semblerait que plus les répondants étaient âgés, plus ils avaient tendance à percevoir une augmentation de ces incidents, ce chiffre atteignant 80,9 % chez les personnes de 60 à 69 ans.

Les ours sont les animaux qui ont été considérés comme les plus nuisibles (cités par 56,9 % des sondés, plusieurs réponses possibles), suivis par les sangliers (50,0 %) et les rats ou les souris (46,6 %).

Quelles précautions prendre contre ces bêtes ? « Ne pas s’approcher trop près d’eux » a été la réponse principalement donnée (44,3 %), puis « couvrir les sites de collecte des déchets avec des filets » (38,3 %), « ne pas laisser de déchets alimentaires à l’extérieur » (35,9 %) et « ne pas nourrir les animaux sauvages » (35,7 %).

Données utilisées

Enquête sur les animaux nuisibles (en japonais), par Cross Marketing

(Photo de titre : un panneau du parc Senshû, dans la préfecture d’Akita, où l’accès est limité à cause de la présence fréquente d’animaux sauvages. Photo du 6 novembre 2025. Jiji)