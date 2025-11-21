Tensions diplomatiques entre Tokyo et Pékin : un risque pour le tourisme au Japon ?Économie Tourisme
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Après les propos de la Première ministre Takaichi Sanae, qui a affirmé qu’une situation d’urgence à Taïwan donnerait le droit au Japon d’exercer une légitime défense collective, le ministère chinois des Affaires étrangères a exhorté ses citoyens à ne pas se rendre sur l’Archipel.
Cela risque d’affecter grandement le tourisme au Japon, car les touristes chinois représentent une proportion considérable des visiteurs étrangers.
Le tourisme chinois au Japon a rebondi en 2024 après l’assouplissement des restrictions liées à la pandémie, avec près de 7 millions de visiteurs chinois et des dépenses atteignant 1 700 milliards de yens (9,4 milliards d’euros) cette année-là.
De plus, le nombre de visiteurs chinois pour la période de janvier à octobre 2025 a encore augmenté, avec une hausse de 40,7 % par rapport à l’année précédente, pour atteindre 8,2 millions.
Entre janvier et septembre 2025, les touristes chinois ont représenté 24 % du total des visiteurs internationaux, pour un montant de dépenses s’élevant à 1 600 milliards de yens.
Données utilisées
- Données sur les dépenses des visiteurs internationaux (en japonais), par le JNTO
- Données sur le nombre de visiteurs en octobre 2025 (en japonais), par le JNTO
(Photo de titre : PhotoAC)