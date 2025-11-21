Tensions diplomatiques entre Tokyo et Pékin : un risque pour le tourisme au Japon ?

Japan Data

Les tensions qui s’enveniment actuellement entre le Japon et la Chine peuvent avoir des conséquences importantes sur l’afflux de touristes chinois sur l’Archipel.

Après les propos de la Première ministre Takaichi Sanae, qui a affirmé qu’une situation d’urgence à Taïwan donnerait le droit au Japon d’exercer une légitime défense collective, le ministère chinois des Affaires étrangères a exhorté ses citoyens à ne pas se rendre sur l’Archipel.

Cela risque d’affecter grandement le tourisme au Japon, car les touristes chinois représentent une proportion considérable des visiteurs étrangers.

Le tourisme chinois au Japon a rebondi en 2024 après l’assouplissement des restrictions liées à la pandémie, avec près de 7 millions de visiteurs chinois et des dépenses atteignant 1 700 milliards de yens (9,4 milliards d’euros) cette année-là.

De plus, le nombre de visiteurs chinois pour la période de janvier à octobre 2025 a encore augmenté, avec une hausse de 40,7 % par rapport à l’année précédente, pour atteindre 8,2 millions.

Entre janvier et septembre 2025, les touristes chinois ont représenté 24 % du total des visiteurs internationaux, pour un montant de dépenses s’élevant à 1 600 milliards de yens.

(Photo de titre : PhotoAC)