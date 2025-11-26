Aonishiki, le premier lutteur ukrainien victorieux d’un grand tournoi de sumo

Japan Data

Aonishiki est entré dans l’histoire du sumo le 23 novembre dernier en devenant le premier lutteur d’origine ukrainienne à remporter l’un des six grands tournois.

Un Ukrainien au sommet

Le 23 novembre, le lutteur ukrainien Aonishiki a remporté le grand tournoi Kyûshû Basho. Arrivé au Japon il y a trois ans et demi après l’invasion russe de son pays, il a accompli un exploit historique en devenant le premier Ukrainien à s’imposer dans un tournoi professionnel de sumo.

Aonishiki, de son vrai nom Danylo Yavhusishyn, est né le 23 mars 2004 à Vinnytsia, en Ukraine. Âgé de 21 ans, il mesure 1,82 m pour 140 kg. Le caractère ao (« bleu ») choisi pour son nom de lutteur renvoie aux couleurs du drapeau de son pays, tandis que son nom complet s’inspire de celui de son maître, Aminishiki. Il a commencé le sumo en Ukraine à l’âge de sept ans et a terminé troisième aux Championnats du monde juniors en 2019. Il possède également une expérience en lutte.

Après le début de la guerre, Aonishiki a gagné le Japon en passant par l’Allemagne. Il a commencé à s’entraîner à l’Université du Kansai au printemps 2022, et en décembre de la même année, il a intégré l’écurie Ajigawa comme stagiaire, puis a réussi l’examen d’entrée pour devenir apprenti en 2023. Il a fait ses débuts professionnels lors du tournoi d’automne, tenu en septembre.

L’Ukraine devient ainsi le quatrième pays européen à compter un rikishi (lutteur) vainqueur d’un tournoi de sumo, après la Bulgarie, l’Estonie et la Géorgie. Aonishiki est désormais en bonne voie pour devenir le premier Ukrainien à atteindre le rang d’ôzeki, le deuxième plus haut grade du sumo.



Aonishiki (au second rang, en habit traditionnel) le 11 février 2025 en compagnie de jeunes compétiteurs ukrainiens lors de la coupe Hakuhô pour les écoliers et les collégiens à l’arène de Ryôgoku. (© Kyôdô)

(Photo de titre : Aonishiki, à droite, lors de la parade après sa victoire au grand tournoi de sumo du Kyûshû, le 23 novembre 2025 au Centre international de Fukuoka © Jiji)