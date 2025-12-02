Expiration des cartes d’assurance maladie au Japon : ce qui a changé à partir du 2 décembre 2025

Japan Data

La carte My Number, introduite depuis 2016, est un système de numéro individuel d’immatriculation au régime de sécurité sociale et au régime fiscal au Japon. Afin de promouvoir leur utilisation, le gouvernement a décidé que les cartes d’assurance maladie classiques cesseront d’être valides à partir du 1er décembre 2025. Ce guide présente la situation et les démarches à effectuer, si nécessaire.

Une nouvelle façon d’accéder aux soins

Les cartes d’assurance maladie nationales actuellement en vigueur au Japon ont expiré le 1ᵉʳ décembre 2025, afin que le pays passe définitivement à l’utilisation des cartes My Number intégrant les données d’assurance maladie. ZAinsi, à partir du 2 décembre, les patients devront présenter soit une carte My Number de ce type, soit un certificat d’éligibilité (shikaku kakuninsho) pour recevoir des soins dans les établissements médicaux.

Néanmoins, afin d’éviter toute confusion, le gouvernement a précisé que les établissements de santé pourront continuer d’accepter les anciennes cartes d’assurance maladie jusqu’en mars 2026.

Janvier 2016 Le gouvernement a commencé à émettre des cartes My Number. ↓ Mars 2021 Les cartes My Number peuvent désormais intégrer les informations d’assurance maladie et être utilisées comme des cartes d’assurance maladie. ↓ Décembre 2024 Début de la transition complète vers l’utilisation des cartes My Number dans les établissements de santé : le gouvernement ne délivre plus de cartes d’assurance maladie. ↓ 1er décembre 2025 Expiration des cartes d’assurance maladie classiques. ↓ 2 décembre 2025 Transition générale vers l’utilisation des cartes My Number intégrant les informations d’assurance maladie. Les personnes se rendant dans un établissement de santé doivent présenter soit leur carte My Number comportant ces informations, soit leur certificat d’éligibilité. ↓ Jusqu’à mars 2026 Les institutions médicales peuvent exceptionnellement accepter les cartes d’assurance maladie classiques. Les institutions médicales peuvent exceptionnellement accepter les cartes d’assurance maladie classiques.

Ce qu’il faut faire si vous ne possédez pas encore de carte My Number intégrant les données d’assurance maladie

Exemple 1

Vous n’avez pas de carte My Number OU vous en avez une, mais vous ne souhaitez pas y intégrer vos informations d’assurance maladie.

Dans ce cas, vous pouvez utiliser un certificat d’éligibilité (shikaku kakuninsho) délivré par votre organisme d’assurance. Aucune démarche n’est nécessaire : ce certificat devrait avoir été envoyé aux assurés et à leurs ayants droit avant la mi-novembre.

Si vous ne l’avez pas reçu pour une raison quelconque, contactez votre assureur.

Exemple 2

Vous possédez une carte My Number et souhaitez y intégrer vos informations d’assurance maladie.

Il n’existe pas de carte My Number spéciale pour l’assurance maladie : il suffit d’enregistrer votre carte My Number habituelle pour y ajouter ces informations.

Voici trois manières d’effectuer l’enregistrement

Dans un établissement médical ou une pharmacie : placez votre carte My Number sur une borne prévue à cet effet. L’enregistrement se fait par reconnaissance faciale pour vérifier votre identité.

placez votre carte My Number sur une borne prévue à cet effet. L’enregistrement se fait par reconnaissance faciale pour vérifier votre identité. Dans un distributeur automatique Seven Bank (souvent situé dans les supérettes Seven-Eleven) : appuyez sur « Autres services » et suivez les instructions. Les konbini étant ouverts 24h/24, cette option est disponible à tout moment (carte My Number et code PIN nécessaires).

(souvent situé dans les supérettes Seven-Eleven) : appuyez sur « Autres services » et suivez les instructions. Les konbini étant ouverts 24h/24, cette option est disponible à tout moment (carte My Number et code PIN nécessaires). Depuis le portail My Number (Mynaportal) : connectez-vous via votre smartphone ou votre ordinateur, puis suivez la procédure en ligne.



Des bornes situées dans les établissements médicaux et les pharmacies peuvent être utilisées pour s’enregistrer. (Pixta)

Exemple 3

Vous ne possédez pas de carte My Number, mais vous aimeriez en avoir une.

Un formulaire de demande de carte My Number, accompagné d’un code QR permettant d’effectuer la demande en ligne, a été envoyé par courrier entre l’été et l’automne 2022. Il existe trois façons de déposer une demande.



L’enveloppe contenant le formulaire en question (Pixta)

Enregistrement par voie postale

Les formulaires peuvent être téléchargés en plusieurs langues.

Les formulaires peuvent être téléchargés en plusieurs langues. Enregistrement par une application sur ordinateur ou smartphone.

une application sur ordinateur ou smartphone. Enregistrement par une application sur une borne photo.

Prenez contact avec votre municipalité si vous ne connaissez pas votre numéro My Number ou si vous n’arrivez pas à accéder au formulaire d’application.

Données utilisées

(Photo de titre : Pixta)