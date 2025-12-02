Expiration des cartes d’assurance maladie au Japon : ce qui a changé à partir du 2 décembre 2025

Expiration des cartes d’assurance maladie au Japon : ce qui a changé à partir du 2 décembre 2025Santé Vie quotidienne
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Une nouvelle façon d’accéder aux soins
Les cartes d’assurance maladie nationales actuellement en vigueur au Japon ont expiré le 1ᵉʳ décembre 2025, afin que le pays passe définitivement à l’utilisation des cartes My Number intégrant les données d’assurance maladie. ZAinsi, à partir du 2 décembre, les patients devront présenter soit une carte My Number de ce type, soit un certificat d’éligibilité (shikaku kakuninsho) pour recevoir des soins dans les établissements médicaux.
Néanmoins, afin d’éviter toute confusion, le gouvernement a précisé que les établissements de santé pourront continuer d’accepter les anciennes cartes d’assurance maladie jusqu’en mars 2026.
Janvier 2016
Le gouvernement a commencé à émettre des cartes My Number.
↓
Mars 2021
Les cartes My Number peuvent désormais intégrer les informations d’assurance maladie et être utilisées comme des cartes d’assurance maladie.
↓
Décembre 2024
Début de la transition complète vers l’utilisation des cartes My Number dans les établissements de santé : le gouvernement ne délivre plus de cartes d’assurance maladie.
↓
1er décembre 2025
Expiration des cartes d’assurance maladie classiques.
↓
2 décembre 2025
Transition générale vers l’utilisation des cartes My Number intégrant les informations d’assurance maladie. Les personnes se rendant dans un établissement de santé doivent présenter soit leur carte My Number comportant ces informations, soit leur certificat d’éligibilité.
↓
Jusqu’à mars 2026Les institutions médicales peuvent exceptionnellement accepter les cartes d’assurance maladie classiques.
Ce qu’il faut faire si vous ne possédez pas encore de carte My Number intégrant les données d’assurance maladie
Exemple 1
Vous n’avez pas de carte My Number OU vous en avez une, mais vous ne souhaitez pas y intégrer vos informations d’assurance maladie.
Dans ce cas, vous pouvez utiliser un certificat d’éligibilité (shikaku kakuninsho) délivré par votre organisme d’assurance. Aucune démarche n’est nécessaire : ce certificat devrait avoir été envoyé aux assurés et à leurs ayants droit avant la mi-novembre.
Si vous ne l’avez pas reçu pour une raison quelconque, contactez votre assureur.
Exemple 2
Vous possédez une carte My Number et souhaitez y intégrer vos informations d’assurance maladie.
Il n’existe pas de carte My Number spéciale pour l’assurance maladie : il suffit d’enregistrer votre carte My Number habituelle pour y ajouter ces informations.
Voici trois manières d’effectuer l’enregistrement
- Dans un établissement médical ou une pharmacie : placez votre carte My Number sur une borne prévue à cet effet. L’enregistrement se fait par reconnaissance faciale pour vérifier votre identité.
- Dans un distributeur automatique Seven Bank (souvent situé dans les supérettes Seven-Eleven) : appuyez sur « Autres services » et suivez les instructions. Les konbini étant ouverts 24h/24, cette option est disponible à tout moment (carte My Number et code PIN nécessaires).
- Depuis le portail My Number (Mynaportal) : connectez-vous via votre smartphone ou votre ordinateur, puis suivez la procédure en ligne.
Exemple 3
Vous ne possédez pas de carte My Number, mais vous aimeriez en avoir une.
Un formulaire de demande de carte My Number, accompagné d’un code QR permettant d’effectuer la demande en ligne, a été envoyé par courrier entre l’été et l’automne 2022. Il existe trois façons de déposer une demande.
- Enregistrement par voie postale
Les formulaires peuvent être téléchargés en plusieurs langues.
- Enregistrement par une application sur ordinateur ou smartphone.
- Enregistrement par une application sur une borne photo.
Prenez contact avec votre municipalité si vous ne connaissez pas votre numéro My Number ou si vous n’arrivez pas à accéder au formulaire d’application.
Données utilisées
- Informations sur ce qu’est la carte My Number intégrant les données d’assurance maladie ; comment utiliser la carte My Number ; guide pratique d’emploi ; comment recevoir des soins sans la carte My Number (toutes ces informations sont en japonais), par le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales.
(Photo de titre : Pixta)