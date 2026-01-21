Sayonara le pingouin Suica : la mascotte de la carte de transport japonaise tire sa révérence

Japan Data

Le pingouin Suica, mascotte de la carte à puce de JR East depuis 2001, tire sa révérence pour laisser la place à un nouveau personnage en 2026.

Acceptée dans plus de 2 millions de points de vente

JR East l’avait annoncé en novembre 2025. En lien avec les améliorations qui seront apportées à sa carte à puce Suica en automne 2026, le petit pingouin noir et blanc laissera sa place à un nouveau personnage. Son arrivée marquera le 25e anniversaire du lancement de la carte.



La carte Suica (© East Japan Railway Company) et le pingouin Suica (© Sakazaki Chiharu/ © East Japan Railway Company/ © Dentsû)

Avec son adorable apparence, le pingouin Suica a conquis le cœur de millions d’utilisateurs, contribuant à une diffusion et une promotion massive de la carte. « Cela a été merveilleux de pouvoir voyager pendant 25 ans avec le pingouin Suica, » confie Sakazaki Chiharu, la créatrice de la mascotte. Le successeur de Suica n’a pas encore été dévoilé.

Kezaco Suica ? Suica est en fait l’acronyme de « Super Urban Intelligent Card ». Les trois premières lettres S-U-I, rappellent l’expression japonaise « sui-sui » qui signifie « sans encombre ». Lancée en 2001, la carte Suica était initialement acceptée dans 424 stations et gares de la région métropolitaine de Tokyo. La zone de couverture et les services ont été ensuite étendus ainsi que le nombre de lieux où la carte peut être utilisée, grâce à un accord de réciprocité avec d’autres opérateurs de transport dans tout le Japon. Un système de monnaie électronique a également été introduit, permettant aux utilisateurs de faire leurs achats en magasin. Fin octobre 2025, pas moins de 120 millions de cartes (physiques et par l’intermédiaire de l’application) avaient été émises, acceptées dans près de 2,2 millions points de vente (en date de septembre 2025).

Quelques données sur la carte Suica Nombre de magasins acceptant la carte Suica : 2,2 millions (en septembre 2025)

Nombre quotidien d’utilisations le plus élevé jamais enregistré : 11,8 millions (25 juillet 2025)

Nombre mensuel d’utilisations le plus élevé jamais enregistré : 323 millions (juillet 2025) * Les chiffres les plus élevés datent d’octobre 2025.

Source : données émanant de JR East.

Chronologie de la carte Suica

18 novembre 2001

Lancement du service dans 424 stations et gares de la région métropolitaine de Tokyo.

22 mars 2004

Introduction du système de monnaie électronique Suica.

1er août 2004

Accord de réciprocité avec JR West permettant une utilisation des cartes Suica dans la région du Kansai. Les cartes Icoca, elles, peuvent être utilisées dans le grand Tokyo.

1er juin 2007

Introduction d’un service à points.

23 mars 2013

Des accords d’utilisation réciproque entre 10 cartes à puce permettent une utilisation dans une grande partie du Japon.

Juillet 2013

Pour la première fois, le nombre mensuel d’utilisations dépasse les 100 millions.

Juillet 2018

Pour la première fois, le nombre mensuel d’utilisations dépasse les 200 millions.

1er septembre 2019

Introduction de Welcome Suica pour les touristes internationaux au Japon.

8 septembre 2020

Le nombre de membres Mobile Suica dépasse les 10 millions.

Source : données émanant de JR East.

Données utilisées

(Photo de titre : capture d’écran de l’application Mobile Suica de JR East. Kyôdô)