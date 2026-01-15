Classement mondial des villes les plus attractives : Tokyo et Osaka ont progressé

Japan Data

Tokyo s’est hissée à la deuxième place d’un classement annuel des grandes métropoles mondiales, tandis qu’Osaka a enregistré une progression spectaculaire, passant de la 35e à la 18e place, portée par l’organisation de l’Expo universelle.

Un progrès remarquable

En décembre dernier, l’Institut de Stratégie urbaine de la Mori Memorial Foundation, un organisme appartenant au plus grand promoteur immobilier du Japon, Mori Building, a présenté son classement 2025 du Global Power City Index (GPCI) sur les villes les plus attractives dans le monde.

Il se trouve que pour la première fois, Tokyo est arrivée à la deuxième place de la liste, et Osaka, portée par le succès de l’Expo universelle 2025, est passée de la 35e à la 18e place.

Le GPCI classe 48 villes selon 72 indicateurs au sein de six catégories, à savoir : échanges culturels, économie, recherche et développement (R&D), confort de vie, environnement, et accessibilité.

Figurant au troisème rang pendant neuf années consécutives depuis 2016, la ville de Tokyo a devancé New York cette fois-ci pour se hisser deuxième. Au sommet concernant le confort de vie, deuxième sur les échanges culturels, la capitale nippone a vu une progression globale de ses indicateurs. Elle s’est hissée au septième rang au sujet de l’environnement.

Les interactions culturelles d’Osaka se sont renforcées sous l’effet de plusieurs facteurs, notamment l’augmentation du nombre de visiteurs internationaux, largement stimulée par l’organisation de l’Expo universelle. La ville a ainsi évolué dans le classement pour atteindre la 18e place. Fukuoka, de son côté, a gagné deux rangs et se hisse désormais à la 40e place.

Londres conserve la tête du classement pour la quatorzième année consécutive, malgré un léger recul de son score global. La capitale britannique se distingue en occupant la première place pour les interactions culturelles et l’accessibilité, ainsi que la deuxième place dans les domaines de l’économie et de la R&D.

Données utilisées

The Global Power City Index, de l’Institut de Stratégie urbaine de la Mori Memorial Foundation

(Photo de titre : Pixta)