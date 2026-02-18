Cyclistes au Japon : de nouvelles contraventions à compter d’avril 2026

Japan Data

Face à l’augmentation des accidents de la route impliquant des cyclistes, le Japon instaure une nouvelle législation. Le nouveau régime de contraventions entrera en vigueur en avril 2026.

Hausse du nombre de collisions entre cyclistes et piétons

Au Japon, afin d’éviter des poursuites au pénal, on peut choisir de payer une amende en cas d’infraction mineure au code de la route. Ce système est appelé « ticket bleu » (ao-kippu) car les avis de contravention sont imprimés sur du papier de couleur bleue. À compter d’avril 2026, ce système s’appliquera également aux cyclistes âgés de 16 ans et plus.

Voici les principales infractions ainsi que le montant de leur « ticket bleu », comme promulgué par l’Agence nationale de police. Rouler à vélo en état d’ébriété relève du pénal.

Infractions et montant de l’amende (pour les cyclistes à compter d’avril 2026)

Smartphone à vélo : 12 000 yens (65 euros)

Franchir un passage à niveau quand les barrières sont baissées : 7 000 yens

Griller un feu rouge : 6 000 yens

Rouler à contresens, rouler sur un trottoir, etc. : 6 000 yens

Tenir un parapluie à vélo : 5 000 yens

Porter des écouteurs à vélo : 5 000 yens

Rouler sans éclairage : 5 000 yens

Être à deux sur un vélo, rouler côte à côte, etc. : 3 000 yens

Quand les cyclistes sont pris à rouler sur le trottoir, les agents de police leur donnent généralement des conseils et un avertissement plutôt qu’une contravention. Cependant, l’infraction peut être sanctionnée d’une amende si le vélo roule rapidement, effraie les piétons ou les oblige à s’arrêter, ou si le cycliste persiste à rouler sur le trottoir malgré l’avertissement.

Cette nouvelle législation a été instaurée à la suite à l’augmentation des plaintes à l’encontre des cyclistes qui ne respectaient pas le code de la route, étaient sur leur smartphone, portaient des écouteurs, roulaient du mauvais côté de la route ou ignoraient les feux de signalisation.

Le nombre d’accidents de la circulation impliquant des cyclistes ayant causé la mort ou des blessures a tendanciellement augmenté entre 2021 et 2023. Plus de 70 000 cas étaient recensés en 2023. Mais alors que le nombre total d’accidents de la route diminue d’année en année, celui impliquant des cyclistes est plutôt en augmentation. En 2024, il y en a eu 23,2 % de plus qu’en 2023 et dans 75 % de ces accidents, c’est le cycliste qui était en faute.

Le nombre de collisions entre vélos et piétons a augmenté ces dix dernières années, notamment parce que les piétons et les cyclistes ont en commun d’utiliser les trottoirs, ou parce que les cyclistes ne respectent pas les feux rouges ou le code de la route mais aussi parce que les personnes âgées sont de plus en plus nombreuses (à pied ou à vélo).

(Photo de titre : Pixta)