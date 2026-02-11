Les ventes de voitures neuves au Japon en 2025 : Toyota bien loin devant

Japan Data

Le nombre de voitures vendues au Japon a augmenté en 2025, bien qu’il reste inférieur aux chiffres des années pré-pandémie. Regardons les bénéfices des constucteurs et leur classement général.

Des chiffres souvent meilleurs que l’année précédente

Selon l’Association japonaise des concessionnaires automobiles et l’Association japonaise des véhicules automobiles légers et motocyclettes, 4 565 777 véhicules neufs se sont vendus au Japon en 2025, une augmentation de 3,3 % sur l’année précédente.

Par type de véhicule, les ventes de mini-voitures (kei-cars) ont augmenté de 7,0 % pour un total de 1 667 360 unités. Les ventes de véhicules particuliers (véhicules de tourisme et véhicules utilitaires, hors mini-voitures) ont augmenté de 1,2 % pour un total de 2 898 417.

Daihatsu, dont les ventes avaient chuté de près de 40 % en 2024 après la révélation d’un scandale de certifications frauduleuses, a enregistré un net rebond, avec une hausse de 46,2 %. Toyota a, de son côté, affiché une progression de 4,1 %, portée par de solides performances. Cinq des huit principaux constructeurs ont ainsi fait mieux que l’année précédente.

À l’inverse, Nissan, pénalisé par des difficultés de gouvernance et une dégradation de son image de marque, a vu ses ventes reculer de 15,2 %. Honda a également terminé l’année en baisse, avec un repli de 7,3 %.

Ventes de voitures neuves en 2025 par grande marque

Ventes annuelles (comparaison annuelle) Toyota/Lexus 1 501 050 (+4,1 %) Suzuki 728 952 (+1,0 %) Daihatsu 535 919 (+46,2 %) Honda 619 437 (-7,3 %) Nissan 403 105 (-15,2 %) Mazda 149 526 (+5,3 %) Subaru 111 297 (+7,5 %) Mitsubishi 117 874 (-1,3 %) Toutes les marques 4 565 777 (+3,3 %)

Source : graphique établi par Nippon.com sur la base des données de l’Association japonaise des concessionnaires automobiles et l’Association japonaise des véhicules automobiles légers et motocyclettes.

Données utilisées

(Photo de titre : Toyoda Akio, le président du conseil d’administration de Toyota, présente le prototype du modèle Century, la marque haut de gamme de la société, lors du Salon Japonais de la Mobilité à Tokyo le 29 octobre 2025. Jiji)