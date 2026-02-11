Les ventes de voitures neuves au Japon en 2025 : Toyota bien loin devant

Les ventes de voitures neuves au Japon en 2025 : Toyota bien loin devantÉconomie Vie quotidienne
Des chiffres souvent meilleurs que l’année précédente
Selon l’Association japonaise des concessionnaires automobiles et l’Association japonaise des véhicules automobiles légers et motocyclettes, 4 565 777 véhicules neufs se sont vendus au Japon en 2025, une augmentation de 3,3 % sur l’année précédente.
Par type de véhicule, les ventes de mini-voitures (kei-cars) ont augmenté de 7,0 % pour un total de 1 667 360 unités. Les ventes de véhicules particuliers (véhicules de tourisme et véhicules utilitaires, hors mini-voitures) ont augmenté de 1,2 % pour un total de 2 898 417.
Daihatsu, dont les ventes avaient chuté de près de 40 % en 2024 après la révélation d’un scandale de certifications frauduleuses, a enregistré un net rebond, avec une hausse de 46,2 %. Toyota a, de son côté, affiché une progression de 4,1 %, portée par de solides performances. Cinq des huit principaux constructeurs ont ainsi fait mieux que l’année précédente.
À l’inverse, Nissan, pénalisé par des difficultés de gouvernance et une dégradation de son image de marque, a vu ses ventes reculer de 15,2 %. Honda a également terminé l’année en baisse, avec un repli de 7,3 %.
Ventes de voitures neuves en 2025 par grande marque
|Ventes annuelles (comparaison annuelle)
|Toyota/Lexus
|1 501 050 (+4,1 %)
|Suzuki
|728 952 (+1,0 %)
|Daihatsu
|535 919 (+46,2 %)
|Honda
|619 437 (-7,3 %)
|Nissan
|403 105 (-15,2 %)
|Mazda
|149 526 (+5,3 %)
|Subaru
|111 297 (+7,5 %)
|Mitsubishi
|117 874 (-1,3 %)
|Toutes les marques
|4 565 777 (+3,3 %)
Source : graphique établi par Nippon.com sur la base des données de l’Association japonaise des concessionnaires automobiles et l’Association japonaise des véhicules automobiles légers et motocyclettes.
Données utilisées
- Données sur les ventes de véhicules standard (en japonais), de l’Association japonaise des concessionnaires automobiles
- Données sur les ventes de mini-voitures (en japonais), de l’Association japonaise des véhicules automobiles légers et motocyclettes
(Photo de titre : Toyoda Akio, le président du conseil d’administration de Toyota, présente le prototype du modèle Century, la marque haut de gamme de la société, lors du Salon Japonais de la Mobilité à Tokyo le 29 octobre 2025. Jiji)