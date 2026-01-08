Un thon lourd de kilos et de yens : record absolu à la vente aux enchères du Nouvel An

Japan Data

La vente aux enchères traditionnelle du Nouvel An organisée à Tokyo en cette année 2026 a vu un thon rouge se vendre à un prix jamais égalé.

Lors de la traditionnelle vente aux enchères du Nouvel An organisée le 5 janvier au marché de Toyosu, à Tokyo, un thon rouge a été adjugé au prix record de 510,3 millions de yens (environ 2,8 millions d’euros). Il s’agissait d’un spécimen de 243 kilos, pêché au large d’Ōma, dans la préfecture d’Aomori, au nord du Japon, Les thons d’Ôma, réputés pour leur qualité exceptionnelle, figurent depuis longtemps parmi les plus recherchés du marché.

Ce montant dépasse largement le précédent record, établi en 2019, qui s’élevait à 333,6 millions de yens.

C’est Kiyomura, exploitant de la chaîne de sushis Sushi Zanmai, qui a remporté l’enchère. Son président, Kimura Kiyoshi, a confié : « Je pensais pouvoir l’acquérir pour environ 400 millions de yens, mais le prix a grimpé bien au-delà de mes attentes. » Il a toutefois ajouté : « C’est un produit porte-bonheur. J’aimerais qu’un grand nombre de personnes puisse le déguster et que cela donne un coup de pouce à l’économie. »

Le thon sera ainsi proposé aux clients aux prix habituels de l’enseigne, compris entre 398 et 598 yens (2,1 et 3,2 euros). Sushi Zanmai ne communique pas sur la taille exacte des portions, mais un morceau de sushi pèse généralement entre 10 et 15 grammes, ce qui ferait grimper le coût réel d’une pièce à environ 20 000 à 30 000 yens (entre 110 et 160 euros !).

(Photo de titre : Kimura Kiyoshi, le président de la chaîne de restaurants Sushi Zanmai, pose fièrement devant son achat, le 5 janvier à Tokyo. Jiji)