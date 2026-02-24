Accidents et décès sur les routes du Japon : l’évolution depuis 1948

Japan Data

L’Agence nationale de la police a publié ses chiffres. Si en 2023, le nombre d’accidents de la route au Japon avait augmenté pour la première fois en huit ans après la fin de la pandémie, il a diminué de nouveau en 2024 et 2025.

Pour l’année 2025, le nombre d’accidents de la route au Japon a baissé de 3 659 par rapport à l’année précédente, pour un total de 287 236. Quant au chiffre des personnes blessées, il est de 338 294, soit une diminution de 6 101.

Les préfectures les plus concernées

En ce qui concerne les statistiques pour les 47 préfectures du pays, c’est Kanagawa, voisine de la capitale, qui a enregistré le plus grand nombre de décès liés aux accidents de la route (139), suivie de Tokyo (134), Hokkaidô (129), Saitama (125) et Chiba (122). À l’autre extrémité du spectre, c’est la préfecture de Tottori qui a enregistré le chiffre le plus faible (17). La moyenne nationale est de 2,06 décès pour 100 000 habitants. La préfecture de Saga affiche le chiffre moyen le plus élevé (3,85), suivie de Kôchi (3,81) et Ôita (3,78). Tokyo a le chiffre le plus faible (0,95).

Les décès sur les routes au Japon ont connu une forte hausse à partir des années 1950 à la suite de la généralisation de l’utilisation des automobiles, atteignant un pic en 1970 avec 16 765 décès. Les ceintures de sécurité sont devenues obligatoires pour les passagers assis sur le siège avant sur les autoroutes et les voies express en 1985, puis sur toutes les routes en 1992. À partir du milieu des années 1990, des mesures de sécurité telles que l’adoption des airbags ont contribué à réduire les décès. Plus récemment, les avancées dans les technologies de sécurité préventive, comme les systèmes d’évitement de collision et les systèmes de prévention de sortie de voie, ont encore renforcé la sûreté routière. L’utilisation croissante des caméras de surveillance dans les véhicules est également considérée comme un encouragement à une conduite plus sûre.

En examinant les différentes tranches d’âge, on constate que les décès sur les routes chez les personnes âgées de 65 ans et plus ont légèrement diminué (-90). Ils restent cependant élevés (1 423 morts) et représentent 55,9 % de l’ensemble des décès liés à la circulation. Cela souligne la nécessité de mesures préventives ciblant les seniors. Le nombre de décès pour 100 000 habitants chez les personnes âgées était de 3,93, soit environ le double de la moyenne nationale (2,06).

Données utilisées

Les accidents et décès sur la route en 2025 (en japonais), par l’Agence nationale de la police

(Photo de titre : le bus express Iyotetsu est entré en collision avec un camion et a pris feu sur l’autoroute de Tokushima, le 14 juillet 2025, dans la ville d’Awa, préfecture de Tokushima. Jiji)