Le top 10 des voitures les plus vendues au Japon en 2025

Japan Data

En 2025, pour la quatrième année consécutive, la Honda N-Box a été la voiture particulière la plus vendue au Japon, loin devant ses autres concurrents.

Honda, Toyota, Suzuki...sans Nissan

Selon l’Association japonaise des concessionnaires automobiles et l’Association japonaise des véhicules automobiles légers et motocyclettes, la Honda N-Box, une mini-voiture monospace à toit surélevé, est restée en tête des ventes pour la quatrième année consécutive. Malgré son apparence compacte, la Honda N-Box se distingue par un habitacle spacieux, ce qui a contribué à la popularité soutenue des mini-voitures (kei-cars), ces véhicules légers très prisés au Japon.

Deux ans après son changement complet de son modèle à l’automne 2023, la Honda N-Box affiche toujours de solides performances commerciales, avec 201 354 unités écoulées, soit un recul limité de 2,4 % par rapport à l’année précédente.

La Toyota Yaris arrive en deuxième position avec 166 533 ventes, en légère hausse de 0,2 %, devant la Suzuki Spacia, troisième avec 165 589 unités, en baisse de 0,1 %.

Après avoir fortement souffert en 2024 à la suite d’un vaste scandale lié à des tests de certification truqués, Daihatsu a signé un net rebond en 2025. Les ventes de la Tanto ont progressé de 32,9 %, propulsant le modèle à la cinquième place, tandis que la Move a enregistré une envolée spectaculaire de 191,3 %, lui permettant de se hisser au sixième rang.

À l’inverse, Nissan est absent du top 10 : la Note a disparu du classement, alors que le constructeur peine toujours à redresser ses activités.

2025 2024 1 Honda N-Box * Honda N-Box * 2 Toyota Yaris Toyota Corolla 3 Suzuki Spacia * Toyota Yaris 4 Toyota Corolla Suzuki Spacia * 5 Daihatsu Tanto * Toyota Sienta 6 Daihatsu Move * Nissan Note 7 Toyota Sienta Daihatsu Tanto * 8 Toyota Raize Suzuki Hustler * 9 Toyota Roomy Honda Freed 10 Honda Freed Toyota Prius

Les cases en jaune et les astérisques correspondent aux mini-voitures. Source : tableau créé par Nippon.com sur la base des données l’Association japonaise des concessionnaires automobiles et l’Association japonaise des véhicules automobiles légers et motocyclette.

Données utilisées

Données sur les ventes des véhicules standards (en japonais), par l’Association japonaise des concessionnaires automobiles

Données sur les ventes des véhicules standards (en japonais), par l’Association japonaise des concessionnaires automobiles Données sur les ventes des mini-voitures (en japonais), par l’Association japonaise des véhicules automobiles légers et motocyclette

(Photo de titre : le nouveau modèle noir de la N-Box de Honda, lancé en décembre 2025. © Honda)