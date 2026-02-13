La Saint-Valentin 2026 : à qui les Japonais offrent-ils des chocolats ?

Japan Data

La Saint-Valentin au Japon est une opération commerciale de grande ampleur. Si la coutume veut que ce soit les femmes qui offrent des chocolats aux hommes, la tendance ces dernières années est à l’achat « pour soi-même », parfois quelqu’en soit le prix.

Des chocolats pour qui ?

En décembre 2025, le grand magasin Matsuya Ginza a mené une enquête sur les habitudes liées à la Saint-Valentin auprès d’abonnés à sa newsletter. Au total, 1 328 personnes âgées de 17 à 84 ans (âge moyen : 54,9 ans) ont répondu au questionnaire.

Parmi les sondés, 65,0 % ont indiqué qu’elles achèteraient du chocolat pour elles-mêmes cette année. Par ailleurs, 53,7 % ont déclaré qu’elles offriraient du chocolat à leur amoureux/amoureuse, leur conjoint(e) ou leur partenaire (on appelle ces chocolats honmei choco), 28,5 % à leurs amis (tomo choco) et 20,1 % à leurs collègues de travail (giri choco). À l’exception de ce dernier type de chocolat, plutôt offert par obligation sociale, ces proportions sont en hausse par rapport à l’année précédente.

Au Japon, la Saint-Valentin a longtemps été perçue comme « le jour où les femmes offrent des chocolats aux hommes pour leur déclarer leur amour ». Ces dernières années, elle s’est toutefois transformée en une véritable « fête du chocolat ». Près de 60 % des personnes interrogées indiquent que leur principale motivation pour célébrer la Saint-Valentin est avant tout de « se faire plaisir ». Environ 50 % évoquent également « la découverte de nouveaux chocolats » ainsi que « le plaisir d’offrir », tandis que seules 20 % déclarent vouloir « exprimer leurs sentiments à une personne chère ». Ces résultats suggèrent une évolution notable de la signification de cette fête.

Cette tendance se reflète aussi dans les dépenses. Le budget moyen consacré aux achats pour soi-même atteint 10 662 yens (environ 60 euros), franchissant pour la première fois depuis le lancement de l’enquête le seuil des 10 000 yens. En comparaison, le montant moyen dépensé pour « l’élu(e) de son cœur » s’élève à 5 573 yens, soit environ la moitié du budget dédié à soi-même. Quant aux giri choco, ces chocolats offerts par politesse, ils restent nettement moins coûteux, avec une dépense moyenne de 2 205 yens par pièce.

Dépenser sans compter

Concernant les chocolats de la Saint-Valentin de l’an dernier (2025), environ 65 % des personnes interrogées ont déclaré avoir ressenti une hausse des prix. Cette année, la flambée des cours du cacao — matière première essentielle du chocolat — prolonge cette tendance à l’augmentation des tarifs. Malgré cela, 16,7 % des répondants affirment vouloir « se faire plaisir sans compter », tandis que 55,2 % disent ne pas avoir l’intention de faire des économies, ou ne pas y prêter attention. Au total, plus de 70 % des personnes interrogées n’envisagent donc pas de restreindre leurs dépenses.

Autrement dit, même si les prix sont jugés élevés, beaucoup souhaitent continuer à acheter ce qui leur fait envie pour un événement qui ne revient qu’une fois par an.

Données utilisées

Sondage sur la Saint-Valentin 2026, par Matsuya Ginza

