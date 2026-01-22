Touristes étrangers au Japon : un nouveau record en 2025

Japan Data

L’année 2025 a vu s’établir un nouveau record du nombre de touristes sur l’Archipel, malgré les rumeurs d’un séisme majeur et les tensions avec la Chine. L’objectif du gouvernement est désormais d’atteindre les 60 millions d’ici 2030.

Dix millions de visiteurs de plus qu’avant la pandémie

L’Office national du tourisme japonais (JNTO) a annoncé le 21 janvier que 42 683 600 touristes étrangers ont visité l’Archipel en 2025. Ce chiffre dépasse de 15,8 % le précédent record de 36 870 148 visiteurs enregistré en 2024 et franchit, pour la première fois, le seuil des 40 millions. Il est également supérieur d’environ 10 millions au niveau de 2019, dernière année avant la crise sanitaire, qui comptait près de 31,9 millions de visiteurs.

Les arrivées ont été soutenues sur l’ensemble des marchés, avec des pics marqués durant la saison des cerisiers en fleur, celle des feuillages d’automne, ainsi qu’en hiver, période particulièrement prisée pour la qualité de la neige.

La faiblesse du yen constitue par ailleurs un facteur d’attractivité majeur. Alors qu’en 2019 un dollar s’échangeait autour de 110 yens, le taux s’est établi entre 140 et 150 yens en 2024, rendant les séjours au Japon relativement abordables malgré la hausse des prix. Dans ce contexte, les dépenses des visiteurs étrangers ont elles aussi atteint un niveau record, à savoir 9 500 milliards de yens (51,2 milliards d’euros).

Par pays et région, le plus grand nombre de visiteurs venait de Corée du Sud (9,46 millions, + 7,3 %), suivie par la Chine (9,1 millions, + 30,3 %), Taïwan (6,76 millions, + 11,9 %) puis les États-Unis (3,3 millions, + 21,4 %)

En revanche, certaines évolutions ont pesé sur la fréquentation en provenance de marchés spécifiques. Des rumeurs d’un séisme majeur début juillet relayées sur les réseaux sociaux ont entraîné une forte baisse des voyageurs en provenance de Hong Kong au premier semestre (- 6,2 %). Par ailleurs, à la suite de déclarations de la Première ministre Takaichi Sanae évoquant une « situation d’urgence à Taïwan », le gouvernement chinois a appelé à la retenue concernant les voyages au Japon. En décembre, le nombre de visiteurs chinois a ainsi reculé de 45,3 % sur un an, à 330 000 personnes, et les autorités redoutent que cet impact ne se prolonge jusqu’aux congés du Nouvel An lunaire, en février.

Le gouvernement japonais a émis son objectif d’atteindre les 60 millions de touristes étrangers d’ici 2030, avec un montant total de dépenses de 15 000 milliards de yens.

(Photo de titre : des touristes au marché de Kuromon, à Osaka, en mai 2025. Jiji)