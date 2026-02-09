Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina : la liste du nombre de médailles japonaises depuis 1928

Japan Data

Plus d’un siècle depuis les premiers Jeux olympiques d’hiver qui s’étaient tenus au pied du mont Blanc, voici les olympiades de Milan-Cortina, qui se déroulent jusqu’au 22 février. Le Japon battra-t-il son record de 18 médailles obtenues lors de la dernière édition ?

Des Jeux d’hiver de 1924 à 2026

Lors de la première édition des Jeux olympiques d’hiver, qui s’est tenue en 1924 sur le mont Blanc, dans la station de Chamonix, les Jeux olympiques d’été existaient déjà depuis 28 ans. Les jeux de Chamonix comportaient 16 épreuves, auxquelles participaient 258 athlètes provenant de 16 pays (dont le Japon ne faisait pas partie). La première participation du Japon aux Jeux olympiques d’hiver remonte à l’édition de 1928, qui s’est tenue à Saint-Moritz, en Suisse, avec une équipe de six athlètes engagés dans l’épreuve de ski de fond. Reste que ladite équipe n’a ramené aucune médaille à la maison.

Deux olympiades d’hiver, qui devaient se dérouler à Sapporo, sur l’île de Hokkaidô, en 1940 et à Cortina d’Ampezzo, en Italie, en 1944, ont été annulés en raison de la Seconde Guerre mondiale. Les Jeux ont repris en 1948 à Saint-Moritz mais les deux puissances de l’Axe qu’étaient le Japon et l’Allemagne n’ont pas été invitées à y prendre part.

Le Japon a obtenu sa première médaille en 1956, aux Jeux olympiques d’hiver de Cortina d’Ampezzo, quand Igaya Chiharu a remporté la médaille d’argent à l’épreuve de slalom du ski alpin masculin. Puis en 1972, quand le Japon a accueilli pour la première fois les Jeux olympiques d’hiver à Sapporo, son équipe a remporté trois médailles : une d’or, une d’argent et une de bronze.

Depuis les Jeux de 1980, à Lake Placid, aux États-Unis, le Japon a obtenu des médailles au cours des 11 Jeux d’hiver suivants, dont cinq médailles d’or, une d’argent et quatre de bronze à Nagano en 1998. Et lors de la dernière édition, tenue à Pékin en 2022, le Japon a signé son meilleur résultat historique, avec 18 médailles au total (3 d’or, 6 d’argent et 9 de bronze).

Médailles remportées par le Japon aux Jeux olympiques d’hiver

Ville hôte Or Argent Bronze Milan-Cortina 2026 2 2 3 Pékin 2022 (Liste des médaillés) 3 6 9 Pyeongchang 2018 4 5 4 Sochi 2014 1 4 3 Vancouver 2010 0 3 2 Turin 2006 1 0 0 Salt Lake City 2002 0 1 1 Nagano 1998 5 1 4 Lillehammer 1994 1 2 2 Albertville 1992 1 2 4 Calgary 1988 0 0 1 Sarajevo 1984 0 1 0 Lake Placid 1980 0 1 0 Innsbruck 1976 0 0 0 Sapporo 1972 1 1 1 Grenoble 1968 0 0 0 Innsbruck 1964 0 0 0 Squaw Valley 1960 0 0 0 Cortina d’Ampezzo 1956 0 1 0 Oslo 1952 0 0 0 Saint-Moritz 1948 N’a pas participé Cortina d’Ampezzo 1944 Annulé Sapporo 1940 Annulé Garmisch-Partenkirchen 1936 0 0 0 Lake Placid 1932 0 0 0 Saint-Moritz 1928 0 0 0 Chamonix 1924 N’a pas participé

