Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina : la liste des Japonais médaillés

Voici la liste des athlètes japonais médaillés des Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina 2026, qui est mise à jour au fil de la compétition.

Les médaillés japonais des Jeux de Milan-Cortina 2026

■ = Or ■ = Argent ■ = Bronze

9 février

■ Bronze Nikaidô Ren (saut à ski : petit tremplin hommes)

Pour sa première participation olympique, Nikaidô Ren a réussi un saut de 101 mètres lors de son premier essai, puis un autre de 106,50 mètres au deuxième, prenant provisoirement la tête du classement. Dépassé par deux concurrents par la suite, il a toutefois terminé à égalité avec Deschwanden (Suisse) avec un total de 266 points, décrochant ainsi la médaille de bronze.

■ Or Murase Kokomo (snowboard : Big air femmes)

Médaillée de bronze à Pékin, Murase Kokomo a de son côté remporté la première médaille d’or de l’histoire du snowboard féminin. Deuxième avant la troisième manche, elle a réussi un frontside triple cork 1440 (quadruple rotation), signant un retour spectaculaire qui lui a permis de s’imposer.

■ Bronze Takagi Miho (patinage de vitesse : 1 000m femmes)

Takagi Miho, sacrée championne olympique dans cette discipline aux Jeux de Pékin en 2022, disputait cette fois la finale du groupe des 15. Opposée à Jutta Leerdam (Pays-Bas) dans la lutte pour l’or, elle n’est pas parvenue à conserver son titre et a terminé troisième, décrochant ainsi une médaille pour la troisième édition consécutive des Jeux.

8 février

■ Argent Sakamoto Kaori, Miura Riku, Kihara Ryûichi, Kagiyama Yûma, Satô Shun, Yoshida Utana, Morita Masaya (patinage artistique : équipe)

À la veille de la dernière journée, le Japon occupait la deuxième place, à cinq points des États-Unis, alors en tête du classement. Lors de la journée finale, Miura Riku et Kihara Ryûichi en couple, ainsi que Sakamoto Kaori chez les femmes, ont chacun pris la tête de leur épreuve, permettant au Japon de revenir à hauteur des États-Unis. Mais lors de la dernière épreuve masculine, bien que Satô Shun ait livré une prestation sans faute, établissant un nouveau record personnel, cela n’a pas suffi à dépasser les Américains. Le Japon a donc terminé deuxième au classement général.



L’équipe nationale japonaise de patinage artistique, après leur médaille d’argent par équipe le 8 février. (© Yara Nardi/dpa via Reuters Connect)

7 février

■ Bronze Maruyama Nozomi (saut à ski : petit tremplin femmes)

Pour sa première participation aux Jeux olympiques, elle a réussi un saut de 97 mètres lors de son premier essai malgré un vent arrière défavorable, se classant troisième, à 1,2 point de la première place. Lors de son deuxième saut, elle a porté sa distance à 100 mètres, totalisant 261,8 points, et a ainsi signé un superbe retour pour décrocher la médaille de bronze.

Il s’agit de la première médaille du Japon lors de ces Jeux et de la deuxième médaille japonaise dans cette discipline depuis celle remportée par Takanashi Sara aux Jeux de Pyeongchang en 2018.

■ Or Kimura Kira

■ Argent Kimata Ryôma (snowboard : Big air hommes)

Kimura a pris la tête dès le premier tour, mais a manqué sa réception au deuxième, rétrogradant à la quatrième place. Lors du troisième tour, il a toutefois réussi un saut difficile à cinq tours et demi, parfaitement réceptionné. Il a obtenu la meilleure note de la journée, 90,50 points parmi les 12 athlètes en lice, décrochant ainsi la médaille d’or pour sa première participation aux Jeux olympiques.

Kimata, qui s’était qualifié en 10e position, a pris la tête du classement à l’issue du deuxième tour grâce à une performance régulière. Lors du troisième tour, il s’est élancé en dernier, juste après Kimura, alors en tête, et a tenté un saut ambitieux dans l’espoir de remporter l’or, mais n’est pas parvenu à améliorer son score.



L’or pour Kimura Kira (centre), l’argent pour Kimata Ryôma (gauche) et le bronze pour le Chinois Su Yiming (droite) (© Oliver Weiken/dpa via Reuters Connect)

(Photo de titre : Murase Kokomo après avoir obtenu la médaille d’or le 9 février. © Marko Djurica/dpa via Reuters Connect）