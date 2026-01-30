Les dépenses des touristes étrangers au Japon en 2025

Japan Data

Les chiffres du tourisme de l’année 2025 ont dépassé les records de l’année précédente : 42,7 millions de visiteurs internationaux et plus de 51 milliards d’euros de dépenses. Voyons l’évolution de ce montant et les nationalités les plus concernées.

Plus de 16 % de hausse

Les chiffres préliminaires publiés par l’Agence du tourisme du Japon montrent que les dépenses annuelles des visiteurs internationaux en 2025 ont atteint un record de 9 455,9 milliards de yens (51,6 milliards d’euros), soit une hausse de 16,4 %.

Outre l’afflux record de touristes étrangers au Japon, l’augmentation des coûts d’hébergement a également contribué à l’augmentation des dépenses touristiques. Les dépenses moyennes par visiteur ont progressé de 0,9 %, pour atteindre 228 809 yens (1 250 euros).

Par type de dépenses, l’hébergement arrive en tête, avec 3 461,7 milliards de yens (18,9 miliards d’euros, +26,7 %), suivi par les achats, avec 2 549 milliards de yens (13,9 milliards d’euros, +6,4 %), et l’alimentation, avec 2 071,1 milliards de yens (11,3 milliards d’euros, +18,8 %).

Par pays et régions, ce sont les visiteurs chinois qui ont dépensé le plus (21,2 % du total, 2 002,6 milllards de yens). Viennent ensuite les Taïwainais (12,8 %, 1 211 milliards de yens), les Américains (11,9 %, 1 124,1 milliards de yens), les Sud-Coréens (10,4 %, 986,4 milliards de yens) et les Hongkongais (5,9 %, 561,3 milliards de yens). Ces cinq nationalités occupent plus de 60 % du total.

Enfin, concernant les dépenses par personne, les Allemands arrivent en tête (394 000 yens, soit 2 150 euros, +18,2 %), suivis des Britanniques et des Australiens (390 000 yens pour les deux). D’un autre côté, le montant des dépenses individuelles des ressortissants chinois ont diminué (246 000 yens, - 11,0 %), tout comme celui des Hongkongais (226 000 yens, - 9,2 %).

Données utilisées

Enquête sur les dépenses des touristes internationaux (en japonais), par l’Agence nationale du tourisme

(Photo de titre : Pixta)