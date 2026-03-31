Salaires au Japon : le revenu réel reste derrière l’inflation

Japan Data

La rémunération des salariés n’arrive pas à suivre le rythme de l’inflation. En 2025, le revenu réel a baissé de 1,3 % au Japon.

Les salaires peuvent-ils rattraper l’inflation ?

Selon les chiffres du ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales, en 2025 le revenu réel (corrigé de l’inflation) a baissé de 1,3 % par rapport à 2024. Avec 355 919 yens mensuels en moyenne (environ 1 950 euros), le salaire de base a certes augmenté de 2,3 %, mais cette hausse est neutralisée par l’augmentation des prix à la consommation de 3,7 %. Pour chaque tranche mensuelle, le revenu réel est en baisse tendancielle par rapport à 2024, il ne parvient pas à rattraper l’inflation.

Dans un contexte de sanctions économiques contre la Russie, instaurées après l’invasion de l’Ukraine en 2022, le prix des matières premières a flambé, ce qui a fait grimper les prix au Japon. Depuis, le taux d’inflation est d’environ 3 % par an. La hausse des salaires est réelle, mais elle est restée insuffisante ces quatre dernières années car l’augmentation est restée en deçà du taux d’inflation.

Saitô Tarô dirige le département de recherche économique de l’Institut de recherche NLI. Son analyse est la suivante : « Vers 2022 et 2023, “l’inflation par importation” due à la hausse du coût des biens importés a nourri la hausse de prix. Puis en 2024 et 2025, l’inflation a gagné de nombreux secteurs à cause notamment de l’augmentation des salaires et des coûts logistiques mais aussi du fait de la hausse du prix du riz. »

« Il est possible que le revenu réel sorte bientôt du rouge pour la première fois en cinq ans » ajoute Saitô. Le taux d’inflation devrait se stabiliser autour de 2 % cette année grâce à la baisse prévue du prix de l’électricité et du gaz et à la suppression de la taxe provisoire sur l’essence. Par ailleurs, dans le cadre de sa campagne salariale annuelle de printemps, la Confédération japonaise des syndicats (Rengô) a réclamé 3 % d’augmentation salariale (en plus des primes liées à l’ancienneté). La croissance des salaires devrait se maintenir à 2 % ou 3 %, même dans les entreprises sans organisations syndicales.

La hausse des prix due à la faiblesse du yen est un facteur inflationniste. Après la victoire écrasante du PLD de Takaichi Sanae aux législatives du 8 février 2026, la Première ministre a réaffirmé son intention de mener une « politique budgétaire proactive et responsable ». Les marchés financiers restent pourtant préoccupés par la détérioration de la situation économique du Japon et ils feront sans doute pression pour que la baisse sur le yen se poursuive.

La stagnation prolongée du revenu réel au Japon saute aux yeux, même à l’échelle internationale. Le Japon et l’Italie sont les seuls pays du G7 à n’avoir pratiquement pas vu leur revenu réel évoluer depuis 1990. Le contraste est grand avec les États-Unis, où le revenu réel est aujourd’hui environ 1,5 fois plus important qu’en 1990.

Données utilisées

Enquête mensuelle sur l’emploi (en japonais) du ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales.

(Photo de titre : Pixta)