Succès historique du PLD : la nouvelle composition de la Chambre basse après les législatives

Alors que la Première ministre Takaichi Sanae avait choisi de dissoudre la Chambre des représentants afin de s’assurer d’une majorité claire, son pari a été plus que réussi. La victoire est non seulement écrasante mais également historique pour un parti unique, depuis la fondation du PLD en 1955. Voyons la composition actuelle de la chambre basse du Parlement japonais.

Une majorité historique pour un parti unique

Les élections à la Chambre des représentants, la chambre basse du Parlement japonais, qui se sont tenues le dimanche 8 février se sont achevées le lendemain à l’aube avec l’attribution de tous les sièges. Le Parti libéral-démocrate (PLD) a remporté une victoire historique en obtenant à lui seul 316 députés, dont un candidat supplémentaire soutenu, soit plus des deux tiers du total de la chambre. Avec les 36 sièges du Nippon Ishin no kai (Parti de l’innovation du Japon), le bloc au pouvoir atteint un total de 352 sièges, obtenant ainsi une écrasante majorité.

Jusqu’à présent, le record du PLD était de 304 sièges, obtenus lors des élections simultanées des deux chambres en 1986, sous le gouvernement de Nakasone Yasuhiro. Le résultat de cette élection dépasse également les 308 sièges remportés par l’ancien Parti démocrate en 2009, établissant un nouveau record historique pour un parti unique.

En franchissant le seuil des deux tiers, le camp au pouvoir pourra de nouveau faire adopter à la Chambre basse des projets de loi rejetés par la Chambre des conseillers, où il demeure minoritaire. Il sera également en mesure de présenter des initiatives en vue d’une révision de la Constitution. La Première ministre a indiqué son intention d’accélérer la mise en œuvre de son programme, notamment une politique budgétaire à la fois proactive et responsable, ainsi que le renforcement de la sécurité nationale. Concernant la promesse électorale d’un taux zéro de taxe à la consommation sur les produits alimentaires pendant deux ans, le gouvernement prévoit d’en accélérer l’examen dans le cadre d’un « Conseil national » multipartite.

Takaichi Sanae devrait être reconduite au poste de Première ministre lors de la prochaine session de la Diète, après quoi elle formera son deuxième cabinet. Aucun changement majeur n’est attendu ni à la direction du PLD ni dans la répartition des portefeuilles ministériels.

(Photo de titre : la Première ministre Takaichi Sanae dépose des badges en forme de fleur à côté des noms des candidats dont la victoire est assurée au centre de dépouillement, au siège du Parti libéral-démocrate, dans le quartier de Nagatachô, à Tokyo, dans la nuit du 8 février 2026. © Jiji)