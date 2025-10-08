L’ascension politique de Takaichi Sanae jusqu’à la présidence du Parti libéral-démocrate

L’ascension politique de Takaichi Sanae jusqu’à la présidence du Parti libéral-démocratePolitique
L’ascension d’une femme politique japonaise vers le sommet
Avril 1984 Elle obtient son diplôme en commerce à l’Université de Kobe et entre à l’Institut Matsushita d’administration et de gestion.
Octobre 1986 Elle participe en tant que stagiaire au Congrès américain dans le cadre d’un programme d’échange de l’Institut Matsushita.
Octobre 1989 Elle devient présentatrice de télévision sur TV Asahi, une chaîne privée.
Juillet 1993 Elle est élue pour la première fois députée à la Chambre des représentants (Chambre basse), en tant que candidate indépendante.
Décembre 1994 Elle rejoint le Shinshintô (Parti de la nouvelle frontière).
Décembre 1996 Elle rejoint le Parti libéral-démocrate.
Novembre 2003 Elle perd son siège à la Chambre des représentants lors des élections générales. Pendant son absence de la scène politique, elle enseigne à l’Université du Kinki (aujourd’hui Université Kindai).
Septembre 2005 Elle retrouve son siège en tant que l’une des « assassines » du Premier ministre Koizumi Jun’ichirô choisie pour soutenir sa politique de privatisation du service postal.
Septembre 2006 Elle entre pour la première fois au Cabinet en tant que ministre d’État chargée des affaires d’Okinawa et des Territoires du Nord (îles Kouriles) dans le gouvernement du Premier ministre Abe Shinzô.
15 août 2007 Elle est la seule membre du cabinet ministériel à se rendre au sanctuaire controversé de Yasukuni le jour de commémoration de la Seconde Guerre mondiale.
Décembre 2012 Elle devient la première femme nommée présidente du Conseil de recherche politique du PLD après le retour de Abe Shinzô au poste de Premier ministre.
Septembre 2014 Elle rejoint le cabinet en tant que ministre des Affaires intérieures et des Communications sous la direction du Premier ministre Abe Shinzô.
Octobre 2018 Takaichi devient présidente de la commission des règles et de l’administration de la Chambre des représentants.
Septembre 2019 Elle reprend la tête du ministère des Affaires intérieures et des Communications.
Septembre 2021 Elle arrive troisième parmi trois candidats lors de sa première élection à la présidence du PLD.
Octobre 2021 Elle entame son deuxième mandat à la présidence du Conseil de recherche politique du PLD.
Août 2022 Elle est nommée ministre d’État chargée de la sécurité économique.
Septembre 2024 Takaichi Sanae remporte le premier tour des élections présidentielles du PLD de 2024, mais s’incline face à Ishiba Shigeru au second tour.
Octobre 2025 Elle remporte sa troisième élection présidentielle au sein du PLD en battant Koizumi Shinjirô au second tour et devient la première femme à diriger le parti.
(Photo de titre : Takaichi Sanae, la première femme présidente du Parti libéral-démocrate, 70 ans après sa création. Au siège du Parti libéral-démocrate, Tokyo, le 4 octobre 2025. Reuters)