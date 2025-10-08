L’ascension politique de Takaichi Sanae jusqu’à la présidence du Parti libéral-démocrate

Japan Data

Takaichi Sanae a été élue le 4 octobre 2025 comme première femme à la tête du Parti libéral-démocrate (PLD), après avoir battu Koizumi Shinjirô par 185 voix contre 156 au second tour des élections internes du parti. Elle est désormais sur le point de devenir la première femme à occuper le poste de Premier ministre du Japon, lors du vote qui se tiendra à la Diète au milieu du mois. La chronologie suivante retrace le parcours qui l’a menée au sommet.

L’ascension d’une femme politique japonaise vers le sommet

Avril 1984 Elle obtient son diplôme en commerce à l’Université de Kobe et entre à l’Institut Matsushita d’administration et de gestion.

Octobre 1986 Elle participe en tant que stagiaire au Congrès américain dans le cadre d’un programme d’échange de l’Institut Matsushita.

Octobre 1989 Elle devient présentatrice de télévision sur TV Asahi, une chaîne privée.

Juillet 1993 Elle est élue pour la première fois députée à la Chambre des représentants (Chambre basse), en tant que candidate indépendante.



Takaichi Sanae se fait remettre un insigne alors qu’elle assiste à sa première session à la Chambre des représentants le 5 août 1993. (Jiji)

Décembre 1994 Elle rejoint le Shinshintô (Parti de la nouvelle frontière).

Décembre 1996 Elle rejoint le Parti libéral-démocrate.

Novembre 2003 Elle perd son siège à la Chambre des représentants lors des élections générales. Pendant son absence de la scène politique, elle enseigne à l’Université du Kinki (aujourd’hui Université Kindai).

Septembre 2005 Elle retrouve son siège en tant que l’une des « assassines » du Premier ministre Koizumi Jun’ichirô choisie pour soutenir sa politique de privatisation du service postal.

Septembre 2006 Elle entre pour la première fois au Cabinet en tant que ministre d’État chargée des affaires d’Okinawa et des Territoires du Nord (îles Kouriles) dans le gouvernement du Premier ministre Abe Shinzô.



Takaichi Sanae (au centre, à gauche) avec le Premier ministre Abe Shinzô (au centre, à droite) en 2006. (Reuters)

15 août 2007 Elle est la seule membre du cabinet ministériel à se rendre au sanctuaire controversé de Yasukuni le jour de commémoration de la Seconde Guerre mondiale.



Takaichi Sanae au sanctuaire de Yasukuni, à Tokyo, le 15 août 2007. (Reuters)

Décembre 2012 Elle devient la première femme nommée présidente du Conseil de recherche politique du PLD après le retour de Abe Shinzô au poste de Premier ministre.



Principales figures du PLD en 2012, de gauche à droite : la présidente du Conseil général, Noda Seiko ; le vice-président du PLD, Kômura Masahiko ; le président du PLD, Abe Shinzô ; le secrétaire général, Ishiba Shigeru ; la présidente du Conseil de recherche politique du PLD, Takaichi Sanae ; le président du Comité de stratégie électorale, Kawamura Takeo. Photo prise le 25 décembre 2012. (Reuters)

Septembre 2014 Elle rejoint le cabinet en tant que ministre des Affaires intérieures et des Communications sous la direction du Premier ministre Abe Shinzô.



Takaichi Sanae (au premier rang, à droite), nommée ministre des Affaires intérieures et des Communications, est l’une des cinq femmes du cabinet que le Premier ministre Abe Shinzô a formé en 2014. (Reuters)

Octobre 2018 Takaichi devient présidente de la commission des règles et de l’administration de la Chambre des représentants.

Septembre 2019 Elle reprend la tête du ministère des Affaires intérieures et des Communications.

Septembre 2021 Elle arrive troisième parmi trois candidats lors de sa première élection à la présidence du PLD.



Les candidats à l’élection présidentielle du PLD en 2021 : Kôno Tarô, Kishida Fumio (qui remportera l’élection), Takaichi Sanae et Noda Seiko. (Reuters)

Octobre 2021 Elle entame son deuxième mandat à la présidence du Conseil de recherche politique du PLD.

Août 2022 Elle est nommée ministre d’État chargée de la sécurité économique.

Septembre 2024 Takaichi Sanae remporte le premier tour des élections présidentielles du PLD de 2024, mais s’incline face à Ishiba Shigeru au second tour.



Les députés votent lors du second tour des élections présidentielles du PLD en 2024. (Jiji)

Octobre 2025 Elle remporte sa troisième élection présidentielle au sein du PLD en battant Koizumi Shinjirô au second tour et devient la première femme à diriger le parti.



Takaichi Sanae serre la main de Koizumi Shinjirô après les élections présidentielles du PLD de 2025, le 4 octobre 2025. (Reuters)

(Photo de titre : Takaichi Sanae, la première femme présidente du Parti libéral-démocrate, 70 ans après sa création. Au siège du Parti libéral-démocrate, Tokyo, le 4 octobre 2025. Reuters)