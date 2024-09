Qui est Ishiba Shigeru ? Quelques éléments sur sa vie professionnelle et personnelle

Japan Data

Qui est Ishiba Shigeru ? Voici quelques éléments de sa carrière professionnelle et de sa vie personnelle pour se familiariser avec le prochain Premier ministre du Japon.

Ishiba Shigeru est parvenu à être élu à la présidence du Parti libéral-démocrate le 27 septembre 2024, et il sera nommé Premier ministre le 1er octobre.

Né en 1957, Ishiba Shigeru est originaire de la préfecture de Tottori, sur la côte sud-ouest. Il obtient son diplôme de l’université Keiô et intègre le monde de la finance à la banque Mitsui. Ce n’est qu’après 1981 et la mort de son père Jirô, sénateur et gouverneur de la préfecture de Tottori, qu’il se lance dans la politique.

Ishiba cesse ses activités à Mitsui en 1983 et rejoint le bureau de la faction du Parti libéral-democrate (PLD), dirigé alors par Tanaka Kakuei. Trois plus tard, en se faisant élire à la Chambre basse à 29 ans, il devient le plus jeune député de la Diète. Il quitte le PLD en 1993 lorsque celui-ci se retrouve dans l’opposition pour la première fois depuis 1955, et intègre le Shinshintô (parti de la Nouvelle Frontière) puis le Shinseitô (parti pour le Renouveau du Japon), pour finalement retrouver le PLD en 1997.

Connu pour ses talents de stratège, Ishiba est particulièrement rôdé sur les questions de sécurité et de revitalisation régionale. Il jouit d’une popularité relativement importante et figure régulièrement en tête des sondages d’opinion sur les politiciens les plus adaptés au poste de Premier ministre. En parallèle, il a aussi la réputation de ne jamais être soutenu de manière certaine au sein de son parti. Par exemple pendant les élections à la présidence du PLD en 2012, il arrive en tête au premier tour du scrutin interne grâce aux votes des membres du parti sur une échelle nationale, mais se fait éliminer par Abe Shinzô après le vote décisif des parlementaires. De même lors de l’élection de 2021, il s’était forcé à se retirer et d’apporter son soutien à Kôno Tarô.

Cette fois-ci en 2024, pour sa cinquième tentative, Ishiba a présenté sa candidature comme étant « le point culminant de sa carrière politique » et son « dernier combat », qu’il aura au final gagné face à Takaichi Sanae, la ministre de la sécurité économique, en recueillant 215 voix contre 194.

Ishiba Shigeru en bref

Date de naissance : 4 février 1957 (67 ans)

4 février 1957 (67 ans) Ville natale : Yazu, préfecture de Tottori

Yazu, préfecture de Tottori Études : diplômé de la faculté de droit de l’université Keiô

diplômé de la faculté de droit de l’université Keiô Carrière précédente : Finance (banque Mitsui)

Finance (banque Mitsui) Circonscription électorale : 1 ere circonscription de Tottori (élu 12 fois)

1 circonscription de Tottori (élu 12 fois) Fonctions politiques (liste non exhaustive) : directeur général de l’Agence pour la Défense, ministre de la Défense, ministre de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche, président du Conseil de recherche politique du PLD, Secrétaire général du cabinet gouvernemental.

Ishiba Shigeru est marié depuis 1983 à Yoshiko, l’une de ses anciennes camarades de classe à l’université Keiô. Son tempérament jovial et son humilité ont permis de gagner la confiance des soutiens d’Ishiba dans la préfecture de Tottori.

Ishiba ne s’est jamais caché d’être un otaku des chemins de fer et un passionné des maquettes en plastique. C’est aussi un fan invétéré des Candies, un groupe d’idoles des années 1970, dont il n’hésite jamais à chanter leurs chansons au karaoké.

En 2022, il crée une association parlementaire d’amateurs de râmen, qu’il dirige toujours, dans le but de promouvoir ce plat en tant que support de la culture et de l’économie régionales.



Des maquettes en plastique et des figurines du groupe Candies, disposées dans son bureau. Les photos ont été prises lors de notre interview en 2012. (© Nippon.com)

(Photo de titre : Ishiba Shigeru et son épouse Yoshiko. © Kyôdô)