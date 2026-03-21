Qu’achètent les Japonais dans les « magasins à 100 yens » ?

Japan Data

Un sondage a révélé que plus de la moitié des personnes interrogées fréquentent au moins une fois par mois les « magasins à 100 yens », qui proposent des produits à des prix raisonnables, les articles de cuisine étant les plus populaires.

Un magasin régulièrement fréquenté

Une enquête a été menée en janvier 2026 par la société d’études en ligne MyVoice Communicationsau sujet de la fréquentation des « magasins à 100 yens », communément appelés hyakkin (de hyakuen kin’itsu, « prix uniforme de 100 yens », soit environ 55 centimes d’euro).

Le sondage a recueilli les réponses de 11 280 personnes âgées de 16 à 70 ans. Parmi elles, 25,4 % ont dit s’y rendre « environ une fois par mois », et 25,1 % « plusieurs fois par mois ».

Si l’on ajoute les sondés qui fréquentent ces magasins « trois fois ou plus par semaine » ou « une à deux fois par semaine », la proportion d’utilisateurs mensuels atteint 57,0 %. Plus de la moitié des hommes disent fréquenter ces enseignes, mais les femmes apparaissent comme les utilisatrices les plus régulières, avec un taux dépassant 60 %.

Au cours de l’année écoulée, les produits les plus souvent achetés ont été les articles de cuisine (54,4 %), suivis des articles de papeterie (40,2 %) et des produits d’entretien et détergents (32,0 %). Les femmes se distinguent particulièrement pour l’achat d’articles de cuisine (environ 70 %), tandis que les hommes plus âgés ont davantage tendance à acheter des accessoires électroniques ou des articles de bricolage.

Interrogés sur les raisons qui les poussent à fréquenter les magasins à 100 yens (plusieurs réponses possibles), 50,4 % des participants ont répondu « parce que les prix sont bas et qu’il est facile d’acheter », 48,5 % « pour faire des économies » et 38,4 % « pour leur bon rapport qualité-prix ». Ces réponses montrent que l’attrait principal de ces magasins réside dans leur accessibilité financière.

L’enquête fait toutefois apparaître certaines critiques, comme le fait que « la quantité ou la taille des produits est souvent réduite sans avertissement » ou encore que « certains articles coûtent plus de 500 yens, ce qui remet en cause l’appellation de magasin à 100 yens ».

Données utilisées

Sondage sur les magasins à 100 yens (en japonais), par MyVoice Communications.

(Photo de titre : Pixta)