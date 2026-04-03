Les prix des déjeuners coûtent-ils chers pour les Japonais ?

Japan Data

Considérez-vous qu’une pause déjeuner à l’extérieur vous coûte cher ? Plus de 3 000 Japonais ont répondu à ce sondage.

Les femmes acceptent davantage de payer plus cher

Si une pause déjeuner à l’extérieur est toujours agréable, au niveau du portefeuille cependant, c’est une autre histoire. Un sondage révèle ainsi que plus de 30 % des personnes interrogées estiment qu’un repas compris entre 900 et 1 199 yens (5 et 6,5 euros) est déjà cher.

Cette enquête a été réalisée en novembre 2025 par Line Research, une plateforme d’études accessible sur smartphone, auprès de 3 152 hommes et femmes âgés de 15 à 69 ans.

L’enquête s’est penchée sur les habitudes de déjeuner au restaurant, à l’exclusion des bentô et des autres plats à emporter. Chez les hommes comme chez les femmes, la réponse la plus fréquente indiquait que la fourchette de prix comprise entre 900 et 1 199 yens pouvait être considérée comme élevée. Dans l’ensemble, environ la moitié des participants estimaient qu’un prix de 1 200 yens était déjà élevé. Les femmes avaient toutefois tendance à accepter davantage des prix plus hauts que les hommes.

Dans la section de réponses libres de l’enquête, consacrée aux services ou aux caractéristiques qui pourraient justifier un prix plus important, les sondés ont indiqué qu’ils souhaitaient une satisfaction allant au-delà du simple coût du repas. Ils ont notamment mentionné des éléments tels que « des buffets ou des formules à volonté » (homme de moins de 20 ans), « des menus composés de nombreux petits plats variés » (femme dans la vingtaine) ou encore « un restaurant adapté aux enfants et facilement accessible avec une poussette » (femme dans la trentaine).

Données utilisées

Enquête sur les prix des déjeuners (en japonais), par Line Research.

(Photo de titre © Pixta)