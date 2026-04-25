Pourquoi les touristes occidentaux adorent-ils les salons de beauté japonais ?

Japan Data

Un sondage mené auprès de touristes montre que, séduits par la propreté et la qualité du service, les Occidentaux sont nombreux à se rendre dans des salons de beauté japonais.

Quels sont les atouts des salons de beauté japonais?

Le sondage mené par Hot Pepper Beauty Academy et le Recruit’s beauty research institute montre que 42,6 % des 1 535 touristes occidentaux (venant d’Europe, d’Amérique du Nord ou d’Australie) interrogés sur la période août-novembre 2025 ont profité de leur séjour au Japon pour se rendre dans un salon de beauté (ou y prendre rendez-vous) et 30,2 % ont également déclaré « vouloir y aller ».

Le classement indique que 26,7 % des touristes sondés sont allés dans un « salon de massage et de relaxation », 18,7 % se sont rendus dans un « spa ou le salon d’esthétique d’un hôtel » et 17,3 % dans un « salon de coiffure ».

Au total, 31,6 % des touristes venant au Japon « pour la première fois », 47,4 % des voyageurs ayant « visité le Japon au moins deux fois » et 54,5 % des touristes venus au Japon « au moins cinq fois » se sont rendus dans un salon de beauté. Plus les visites sont fréquentes, plus les visiteurs incluent un passage dans un salon de beauté au programme de leur voyage.

Pour expliquer leur réponse, 61,9 % des sondés disent apprécier la « propreté et l’hygiène » des salons japonais et plus de la moitié mentionnent également la « qualité du service » (54,4 %) ou le « haut niveau de qualification » (52,9 %) des praticiens.

Le sondage indique que 66,5 % des clients ont dépensé en moyenne 10 000 yens ou plus (55 euros), achat de cosmétiques compris. Sachant que le montant moyen est de 20 630 yens par visite.

Données utilisées

Enquête sur la popularité des salons de beauté japonais auprès des touristes occidentaux (en japonais), par Recruit.

(Photo de titre : PhotoAC)