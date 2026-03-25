Les autocollants « gonflés », nouvelle obsession des écoliers et collégiens japonais

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La collection d’autocollants par les enfants est devenue un véritable phénomène de société au Japon. Si elle constitue effectivement un moyen d’approfondir la communication entre les écoliers, elle entraîne aussi des discriminations entre ceux qui en ont et ceux qui n’en ont pas.

Une nouvelle mode

La vogue des autocollants s’est intensifiée au point d’en arriver à des ruptures de stocks ou des ventes limitées. D’après l’enquête menée par la société Nifty auprès des utilisateurs de son site destiné aux enfants « Nifty Kids » de la fin 2025 à janvier 2026 (avec 2 484 réponses valides), 77,5 % des élèves des écoles primaires, et 47,8 % des collégiens se disent passionnés par la collection d’autocollants.

Au top, les bonbons « bondoro »

Les autocollants les plus en vue sont les bondoro (contraction de bonbon drop seal). Ils ont une forme et une consistance similaires à celles des bonbons gélifiés et 94.9 % des interrogés ont répondu qu’ils les aimaient. C’est la société Q-Lia, fabricant de papeterie à Osaka qui a été l’instigatrice de cet engouement. Les bondoro qu’elle a mis en vente en 2025 sont actuellement difficiles à se procurer et font même l’objet de contrefaçons.

Pour les préférences, viennent ensuite, avec 63,1 %, les autocollants « eau » (water seal) pour désigner les capsules contenant un liquide ou des paillettes, suivis avec 54,6 % par les marshmallow seal, autocollants souples et spongieux. Et puis, les autocollants à la texture moelleuse et rebondie qui ne représentent que la partie postérieure de personnages animaliers sont les oshiri seal (littéralement « autocollants popotin »).

Les autocollants utilisant des matières spéciales et se démarquant des articles ordinaires sont particulièrement appréciés.



(© PhotoAC)

En général, les autocollants sont échangés entre amis et plus de 90 % des enfants les collent dans un album d’autocollants qu’ils se montrent mutuellement. L’échange d’autocollants est devenu un moyen de communication et certains enfants ont commencé à avoir un album par peur de ne pas être intégré dans le cercle d’amis.

Pour 46,1 % de l’ensemble des enfants interrogés, les échanges d’autocollants leur ont procuré des sentiments de gain ou de perte et on remarque une forte tendance à accorder plus de valeur à la rareté de l’autocollant. Des termes de marché font même leur apparition, indiquant que les autocollants rares se négocient à « un cours élevé ».

D’autre part, certains enfants se sont fixés eux-mêmes des règles, comme de ne pas échanger les autocollants reçus par leurs amis ou d’échanger pour la première fois un autocollant qui plaît à leur interlocuteur sans s’occuper de leur cours, et ils prennent ainsi plaisir aux échanges d’autocollants.

Données utilisées

Sondage sur les autocollants (en japonais), par Nifty.

(Photo de titre : des autocollants bondoro © Jiji)