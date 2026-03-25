Les autocollants « gonflés », nouvelle obsession des écoliers et collégiens japonais

Les autocollants « gonflés », nouvelle obsession des écoliers et collégiens japonaisDivertissement Vie quotidienne
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Une nouvelle mode
La vogue des autocollants s’est intensifiée au point d’en arriver à des ruptures de stocks ou des ventes limitées. D’après l’enquête menée par la société Nifty auprès des utilisateurs de son site destiné aux enfants « Nifty Kids » de la fin 2025 à janvier 2026 (avec 2 484 réponses valides), 77,5 % des élèves des écoles primaires, et 47,8 % des collégiens se disent passionnés par la collection d’autocollants.
Au top, les bonbons « bondoro »
Les autocollants les plus en vue sont les bondoro (contraction de bonbon drop seal). Ils ont une forme et une consistance similaires à celles des bonbons gélifiés et 94.9 % des interrogés ont répondu qu’ils les aimaient. C’est la société Q-Lia, fabricant de papeterie à Osaka qui a été l’instigatrice de cet engouement. Les bondoro qu’elle a mis en vente en 2025 sont actuellement difficiles à se procurer et font même l’objet de contrefaçons.
Pour les préférences, viennent ensuite, avec 63,1 %, les autocollants « eau » (water seal) pour désigner les capsules contenant un liquide ou des paillettes, suivis avec 54,6 % par les marshmallow seal, autocollants souples et spongieux. Et puis, les autocollants à la texture moelleuse et rebondie qui ne représentent que la partie postérieure de personnages animaliers sont les oshiri seal (littéralement « autocollants popotin »).
Les autocollants utilisant des matières spéciales et se démarquant des articles ordinaires sont particulièrement appréciés.
En général, les autocollants sont échangés entre amis et plus de 90 % des enfants les collent dans un album d’autocollants qu’ils se montrent mutuellement. L’échange d’autocollants est devenu un moyen de communication et certains enfants ont commencé à avoir un album par peur de ne pas être intégré dans le cercle d’amis.
Pour 46,1 % de l’ensemble des enfants interrogés, les échanges d’autocollants leur ont procuré des sentiments de gain ou de perte et on remarque une forte tendance à accorder plus de valeur à la rareté de l’autocollant. Des termes de marché font même leur apparition, indiquant que les autocollants rares se négocient à « un cours élevé ».
D’autre part, certains enfants se sont fixés eux-mêmes des règles, comme de ne pas échanger les autocollants reçus par leurs amis ou d’échanger pour la première fois un autocollant qui plaît à leur interlocuteur sans s’occuper de leur cours, et ils prennent ainsi plaisir aux échanges d’autocollants.
Données utilisées
- Sondage sur les autocollants (en japonais), par Nifty.
(Photo de titre : des autocollants bondoro © Jiji)