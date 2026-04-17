Un trajet plus rapide ou moins cher ? Les préférences des Japonais dans les trains

Japan Data

Pour un sondage, les usagers du train ont pu indiquer leurs préférences. Accepteraient-ils de perdre 10 minutes si le trajet leur coûtait 100 yens de moins ? Verdict, ils préfèrent dépenser moins.

Quand il faut faire des choix...

Ekispert, une application japonaise de transport, avec son sondage mené auprès de 3 685 utilisateurs du 4 au 9 février 2026, voulait savoir quelles étaient les priorités des usagers dans leurs trajets quotidiens. Or, l’efficacité du trajet et les petites économies priment chez 80 % des voyageurs interrogés.

Les sondés devaient indiquer s’ils étaient prêts à perdre 10 minutes de trajet pour économiser 100 yens (environ 50 centimes d’euro). Les résultats montrent qu’à 21,4 %, les usagers préfèrent dépenser moins, seuls 10,6 % des répondants disent privilégier le gain de temps. À moins d’être vraiment pressés, 70 % des sondés préfèrent que le trajet soit moins cher. Quitte à choisir, « dépenser moins » leur importe plus que « gagner du temps ».

Pour ce qui est du surclassement payant en heures de pointe, plus de 90 % des sondés se disent prêts à payer davantage pour un plus grand confort de voyage et 18,0 % se déclarent très intéressés par ce type d’offre.

Le coût et le temps sont des variables importantes, mais l’autre facteur clé est le nombre de correspondances. Quand il existe plusieurs itinéraires possibles, la grande priorité pour les femmes est qu’il y ait le « moins de correspondances » possible, ce critère est cité par 42,2 % des usagères, les hommes préférant quant à eux « arriver vite » (33,7 %).

Données utilisées

Sondage sur les préférences des usagers et leurs trajets en train (en japonais) réalisée par Val Laboratory Corporation.

(Photo de titre : Pixta)