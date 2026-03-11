Les médailles décrochées par le Japon aux Jeux paralympiques d’hiver

Ces Jeux paralympiques d’hiver de Milan-Cortina (du 6 au 15 mars 2026) marque le 50e anniversaire de la première édition des Jeux paralympiques d’hiver.

(Voir la liste des médaillés japonais pour l’édition 2026)

Les premiers Paralympiques d’hiver se sont tenus en 1976 à Örnsköldsvik, en Suède. Les épreuves handisport s’étaient limitées au ski et le Japon n’y avait pas participé.

C’est à l’édition suivante, en 1980 à Geilo, en Norvège, que la première délégation nippone s’est présentée, même si elle n’a remporté aucune médaille. Il a fallu attendre huit ans, lors des Paralympiques d’Innsbrück, en Autriche, pour que le Japon décroche deux fois le bronze au ski alpin.

C’est sur leur propre sol que les para-athlètes japonais ont donné le meilleur : le record de médailles a été obtenu aux Jeux paralympiques de Nagano, en 1998, un nombre sans pareil par rapport aux autres olympiades (voir tableau ci-dessous).

Lors de l’édition précédente en 2022 à Pékin, le Japon avait remporté un total de sept médailles : quatre d’or, une d’argent et deux de bronze. Cette année, la délégation japonaise participe aux six disciplines du programme et compte 44 athlètes, soit le plus grand nombre de participants japonais jamais envoyé à des Jeux d’hiver organisés à l’étranger.

Le nombre de médailles remportées par le Japon aux Jeux paralympiques d’hiver

Ville hôte Or Argent Bronze Milan-Cortina 2026 0 1 0 Pékin 2022 4 1 2 Pyeongchang 2018 3 4 3 Sochi 2014 3 1 2 Vancouver 2010 3 3 5 Turin 2006 1 2 0 Salt Lake City 2002 0 0 3 Nagano 1998 12 16 13 Lillehammer 1994 0 3 3 Tignes/Albertville 1992 0 0 2 Innsbrück 1988 0 0 2 Innsbrück 1984 0 0 0 Geilo 1980 0 0 0 Örnsköldsvik 1976 N’a pas participé

(Photo de titre : Xinhua/Kyôdô)