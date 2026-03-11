Jeux paralympiques d’hiver de Milan-Cortina 2026 : la liste des Japonais médaillés

Japan Data

Voici la liste des athlètes japonais médaillés des Jeux paralympiques d’hiver de Milan-Cortina, qui se déroulent jusqu’au 15 mars 2026.

9 mars

■ Argent Muraoka Momoka (ski alpin : super-G féminin en fauteuil)

Elle s’était cassé la clavicule en novembre dernier, mais la star japonaise des sports d’hiver est revenue à la compétition pour remporter la première médaille du Japon lors de ces Jeux. Il s’agit de sa dixième médaille au total, ce qui la place à égalité avec Obinata Kuniko comme l’athlète japonaise ayant remporté le plus de médailles aux Jeux paralympiques.

Données utilisées

Données sur les médailles, du site officiel des Jeux paralympiques de Milan-Cortina 2026.

(Photo de titre : Muraoka Momoka en pleine compétition du 9 mars 2026. © Kyôdô)