« Évacuer avec un animal de compagnie », un protocole mal connu au Japon

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Beaucoup considèrent leur animal de compagnie comme leur enfant et assument ne pas devoir l’abandonner en cas de catastrophe, mais ils s’inquiètent de ne pas être admis en centre d’accueil s’ils l’emmènent avec eux…

Les directives du ministère de l’Environnement

Suite au grand nombre d’abandons lors du grand séisme du 11 mars 2011 et à cause des problèmes liés aux animaux de compagnie amenés dans les centres d’évacuation, le ministère de l’Environnement a promulgué en 2013 des « Directives pour le secours des animaux de compagnie en cas de catastrophe ». Un nouveau train de mesures a ensuite été promulgué en 2018, sous l’intitulé « Directives en cas de catastrophe naturelle pour l’évacuation des personnes et des animaux de compagnie ».

Le principe directeur est que l’animal est sous la responsabilité de son propriétaire, le maître mot est donc « évacuation conjointe ». Évacuer avec son animal est la norme, mais cela ne signifie pas qu’on puisse partager le même espace une fois arrivé au centre de refuge.

En janvier et février 2026, IPet Insurance a effectué un sondage auprès de 500 propriétaires de chiens et 500 propriétaires de chats. Il en résulte que 8 % seulement des sondés « connaissent » l’existence de directives ministérielles et 10,3 % disent avoir entendu parler du principe d’« évacuation conjointe».

Sans même savoir si le centre d’évacuation le plus proche accepte les animaux de compagnie, 76,9 % des propriétaires interrogés disent par ailleurs vouloir « évacuer avec leur animal ». La grande majorité des sondés ne sauraient se résoudre à laisser « leur enfant » derrière eux.

Les sondés qui pensent ne pas « évacuer avec leur animal » expliquent craindre que « les animaux ne soient pas acceptés dans le centre d’évacuation » (44,6 %), ou pensent que leur animal « n’est pas habitué à vivre en communauté » (35,1 %) et que leur venue risquerait de « déranger ceux qui n’ont pas d’animal de compagnie » (34,2 %).

En tout, seulement 20 % des sondés déclarent savoir quoi faire de leur animal en cas d’évacuation. Mais 11,6 % seulement disent « connaître » les conditions d’accueil des animaux de compagnie de leur centre d’évacuation.

Le Japon est souvent soumis aux catastrophes naturelles. Qu’il s’agisse d’humains ou d’animaux de compagnie, il vaut toujours mieux prévenir que guérir, alors on ne saurait que conseiller de se renseigner au plus tôt auprès du centre d’évacuation le plus proche.

Données utilisées

(Photo de titre : Pixta)