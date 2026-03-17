Quelle quantité de pétrole le Japon a-t-il en réserve ?

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Face à la situation tendue au Moyen-Orient, le Japon a commencé à puiser dans ses réserves de pétrole.

45 jours de réserves

Les cours du pétrole s’envolent alors que la situation au Moyen-Orient se détériore à la suite des frappes menées par Israël et les États-Unis contre l’Iran. Le Japon dépend de cette région pour plus de 90 % de son approvisionnement en pétrole, et le blocage de fait du détroit d’Ormuz par l’Iran — empêchant le passage des pétroliers — suscite des inquiétudes croissantes quant à la sécurité de l’approvisionnement.

La Première ministre Takaichi Sanae a réagi en annonçant son intention de mettre sur le marché, à partir du lundi 16 mars, l’équivalent de 45 jours de consommation de pétrole, soit près de 20 % des réserves nationales.

Afin d’éviter qu’une rupture d’approvisionnement — liée à des troubles politiques ou à une catastrophe majeure à l’étranger — ne provoque des perturbations au Japon, les entreprises privées détiennent des réserves de pétrole depuis 1972, tandis que l’État en maintient depuis 1978.

Au 31 décembre 2025, les réserves publiques japonaises représentaient l’équivalent de 146 jours de consommation, tandis que les réserves du secteur privé correspondaient à 101 jours et les réserves communes avec des pays producteurs à 7 jours. Au total, ces stocks représentaient 254 jours de consommation, soit environ 470 millions de barils.

La plus importante mise sur le marché enregistrée jusqu’alors correspondait à 25 jours de consommation, après le séisme et le tsunami du 11 mars 2011, mais celle annoncée récemment est bien plus importante. À la suite de l’annonce de la dirigeante japonaise, les pays membres de l’Agence internationale de l’énergie ont également décidé d’une mise sur le marché coordonnée record de 400 millions de barils provenant de leurs réserves stratégiques. Malgré cela, les prix du pétrole continuent d’augmenter, les marchés anticipant une instabilité prolongée au Moyen-Orient.

Quand est-ce que le Japon a-t-il utilisé ses réserves de pétrole ?

Année Causes (équivalence en jour de consommation de pétrole) 1979 Crise pétrolière 1991 Guerre du Golfe (4 jours) 2005 Ouragan Katrina aux États-Unis (3 jours) 2011 Grand tremblement de terre de l’Est du Japon (25 jours) 2011 Guerre civile en Libye (3 jours) 2022 Invasion de l’Ukraine par la Russie (12 jours) 2026 Attaque américano-israëlienne sur l’Iran (45 jours)

Source : graphique créé par Nippon.com sur la base des données de l’Agence pour les ressources naturelles et l’énergie, et l’Association japonaise de pétrole.

Données utilisées

(Photo de titre : des réserves de pétrole dans la base de réserve nationale de Shibushi, dans la préfecture de Kagoshima. Jiji)