Objets perdus à Tokyo : les Japonais les remettent-ils à la police ?Société Vie quotidienne
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Le montant d’argent remis a atteint un record
Selon le Département de la police métropolitaine, 4,8 millions d’objets perdus ont été déposés dans les commissariats de la capitale en 2025, soit une hausse de 2,0 % sur un an. Parmi eux figuraient 4,5 milliards de yens en espèces (24 millions d’euros), en progression de 0,5 % par rapport à l’année précédente.
Le montant des espèces a atteint un nouveau record pour la quatrième année consécutive et représente 54,2 % du total des sommes déclarées perdues, qui s’élevait à 8,3 milliards de yens (44 millions d’euros).
Les objets le plus souvent rapportés à la police étaient les permis de conduire et les cartes de crédit (819 602, soit 16,9 % du total), suivis des cartes de transport et abonnements, ainsi que des chèques-cadeaux (471 399, soit 9,7 %) ; des vêtements et chaussures (460 667, soit 9,5 %) ; des appareils électroniques (403 708, soit 8,3 %) ; et des portefeuilles et porte-monnaie (338 104, soit 7,0 %).
Au total, 225 236 téléphones portables ont été déclarés perdus par leurs propriétaires en 2025, soit une moyenne de 610 par jour. Dans le même temps, 144 381 appareils ont été rapportés à la police après avoir été retrouvés. Environ la moitié d’entre eux (119 516) ont finalement été restitués à leurs propriétaires.
Selon l’Agence nationale de la police, lorsqu’un objet n’est pas réclamé dans un délai de trois mois, sa propriété est transférée à la personne qui l’a trouvé. Si, au bout de deux mois supplémentaires, celle-ci ne le réclame pas, l’objet devient alors la propriété de la préfecture.
Sur les 4,5 milliards de yens en espèces remis à la police de Tokyo et traités en 2025, environ 3,2 milliards ont été restitués à leurs propriétaires, 600 millions ont été attribués aux personnes les ayant trouvés, et 700 millions sont revenus à la métropole de Tokyo.
Données utilisées
- Données sur les objets perdus en 2025 (en japonais), du Département de la police métropolitaine de Tokyo.
(Photo de titre : Pixta)