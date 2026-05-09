Objets perdus à Tokyo : les Japonais les remettent-ils à la police ?

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En 2025, quelque 4,5 milliards de yens en espèces (24 millions d’euros) ont été remis aux postes de police de Tokyo, soit un peu plus de la moitié des 8,3 milliards de yens (44 millions d’euros) déclarés perdus. Et qu’en est-il des téléphones, des papiers d’identité et autres objets ?

Le montant d’argent remis a atteint un record

Selon le Département de la police métropolitaine, 4,8 millions d’objets perdus ont été déposés dans les commissariats de la capitale en 2025, soit une hausse de 2,0 % sur un an. Parmi eux figuraient 4,5 milliards de yens en espèces (24 millions d’euros), en progression de 0,5 % par rapport à l’année précédente.

Le montant des espèces a atteint un nouveau record pour la quatrième année consécutive et représente 54,2 % du total des sommes déclarées perdues, qui s’élevait à 8,3 milliards de yens (44 millions d’euros).

Les objets le plus souvent rapportés à la police étaient les permis de conduire et les cartes de crédit (819 602, soit 16,9 % du total), suivis des cartes de transport et abonnements, ainsi que des chèques-cadeaux (471 399, soit 9,7 %) ; des vêtements et chaussures (460 667, soit 9,5 %) ; des appareils électroniques (403 708, soit 8,3 %) ; et des portefeuilles et porte-monnaie (338 104, soit 7,0 %).

Au total, 225 236 téléphones portables ont été déclarés perdus par leurs propriétaires en 2025, soit une moyenne de 610 par jour. Dans le même temps, 144 381 appareils ont été rapportés à la police après avoir été retrouvés. Environ la moitié d’entre eux (119 516) ont finalement été restitués à leurs propriétaires.

Selon l’Agence nationale de la police, lorsqu’un objet n’est pas réclamé dans un délai de trois mois, sa propriété est transférée à la personne qui l’a trouvé. Si, au bout de deux mois supplémentaires, celle-ci ne le réclame pas, l’objet devient alors la propriété de la préfecture.

Sur les 4,5 milliards de yens en espèces remis à la police de Tokyo et traités en 2025, environ 3,2 milliards ont été restitués à leurs propriétaires, 600 millions ont été attribués aux personnes les ayant trouvés, et 700 millions sont revenus à la métropole de Tokyo.

Données utilisées

(Photo de titre : Pixta)