Les jouets en capsule : un petit frisson de plaisir pour les Japonais

Japan Data

Selon une étude réalisée auprès d’environ 1 000 adultes au Japon, en 2025, plus de 60 % d’entre eux ont acheté des jouets en capsule ou d’autres objets aléatoires au moins une fois par mois.

Comment résister à ce sentiment d’excitation ?

Bandai Spirits, un fabricant tokyoïte de gadgets à collectionner et de produits liés aux loisirs, a mené une enquête auprès d’hommes et femmes âgés entre 18 et 59 ans sur les « objets aléatoires », tels que des jouets en capsule par exemple, ou encore les produits de type loterie « kuji » sous forme de petits personnages à collectionner. Ces objets ont la particularité d’ajouter un élément de surprise lors de l’achat. Au total, 1 032 réponses ont été recueillies.

Selon l’enquête, le principal attrait des objets aléatoires se trouve dans le « frisson et l’excitation » qu’ils apportent, comme l’ont répondu 45,7 % des personnes interrogées. La « joie d’obtenir ce que l’on veut » (40,3 %), « le prix abordable » (26,3 %) et « le plaisir inhérent à l’achat » (26 %) sont d’autres aspects cités par les répondants. Par ailleurs, 23,5 % des personnes interrogées ont déclaré être satisfaites quel que soit l’objet obtenu. On comprend donc que l’expérience émotionnelle procurée par l’achat est aussi importante que le produit finalement obtenu.

En ce qui concerne l’intention ou la raison derrière l’achat d’objets aléatoires, la réponse la plus fréquemment donnée (47,3 %) était que « des personnages favoris venaient de sortir ». Par ailleurs, les réponses « j’ai vu par hasard des objets dans un magasin », « je voulais tenter ma chance » et « je voulais m’offrir une récompense » ont chacune été citées par plus de 20 % des personnes interrogées. Les consommateurs semblent donc se répartir en deux groupes : ceux qui recherchent des informations en amont et achètent intentionnellement des objets à l’effigie de leurs personnages préférés et ceux qui les achètent plus occasionnellement, au hasard ou de façon plus spontanée.

S’agissant des points de vente, la réponse la plus fréquemment donnée était « magasins spécialisés ». Ces magasins, ainsi que d’autres lieux destinés aux otaku, tels que les boutiques de personnages, les magasins de produits dérivés d’anime ou de loisirs créatifs et les boutiques en ligne officielles, représentent près de la moitié de l’ensemble des achats. Par ailleurs, 40 % des ventes proviennent des supérettes, des supermarchés et des magasins d’électronique. Le choix du point de vente semble donc être différent entre les consommateurs réfléchis avec un objectif précis en tête et ceux qui achètent de façon spontanée en faisant leurs courses par exemple.

Les jouets en capsule sont l’objet qui rencontre le plus de succès

En 2025, 63,3 % des personnes interrogées ont acheté au moins un produit aléatoire par mois. La fréquence d’achat montre également que les objets aléatoires ne sont pas seulement pour les enfants, mais au contraire sont également devenus une nouvelle forme de divertissement chez les adultes.

Les jouets en capsule étaient de loin la catégorie de produits aléatoires qui rencontrait le plus de succès. Venaient ensuite les personnages obtenus par tirage au sort (kuji) à l’effigie de personnages, les combinaisons bonbons-jouets (shokugan), les cartes à collectionner, d’autres produits vendus au hasard en lot et les produits pour le bain qui révèlent un cadeau une fois dans l’eau.

En ce qui concerne le nombre de produits achetés en une fois, si un peu moins de 20 % des personnes interrogées ont acheté seulement un objet, plus de 20 % d’entre elles en ont acheté deux ou trois et 35 % en ont acheté au moins quatre. La plupart des consommateurs semblent donc prêts à acheter plusieurs produits en une seule fois.

S’agissant de la façon dont elles achètent les produits, plus de la moitié des personnes interrogées ont répondu qu’elles les exposaient dans leur chambre. Viennent ensuite celles qui ont répondu les collectionner et les conserver précieusement et celles qui les accrochent à un sac ou à un téléphone portable. Même après le frisson initial lié à l’achat, les consommateurs continuent d’apprécier ces produits en les regardant chez eux ou en les emportant avec eux, montrant bien que l’achat de produits aléatoires est un élément important du mode de vie oshikatsu (qui consiste à soutenir sa star ou son personnage préféré).

Données utilisées

(Photo de titre : Pixta)