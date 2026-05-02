Quels sont les sushis préférés des Japonais ? Le sondage 2026

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Les kaiten-zushi, ces restaurants qui servent des sushis sur un tapis roulant, ont largement contribué à mettre la petite bouchée de riz nippone à portée de toutes les assiettes. Quels sont les sushis préférés des Japonais ?

Le saumon au sommet

La société Umios (autrefois Maruha Nichiro jusqu’au 1er mars), qui propose des produits de la mer, a mené à la mi-février 2026 un sondage à l’échelle nationale auprès de 3 000 personnes de 15 à 59 ans qui se rendent dans un kaiten-zushi au moins une fois par semaine.

Sondés sur leurs garnitures préférées dans ces restaurants, 47,7 % ont répondu « saumon », plus de 11 points de pourcentage devant l’akami (partie du thon rouge la moins grasse) qui est arrivé en deuxième position. Au top du classement pour la 15e année consécutive, le saumon peut être pour beaucoup un bon compromis pour apprécier leur repas, tout en refreinant leur envie de commander des garnitures plus onéreuses.

S’agissant de leur budget, un peu moins de la moitié des clients (45,7 %) ont répondu dépenser entre 1 000 yens et 2 000 yens (entre 5,3 et 10,6 euros environ), pour une moyenne totale se situant à 1 980 yens. Pour consommer dix assiettes tout en maintenant la note autour de 2 000 yens, il est difficile d’opter pour des mets plus onéreux comme l’oursin (uni) ou le thon gras (ôtoro). C’est ce qui explique la popularité du saumon.

Parmi les 47 préfectures du pays, celle que les répondants souhaitent le plus visiter pour manger des sushis sur tapis roulant (en excluant leur lieu de résidence) est Hokkaidô, citée par 1 269 personnes. Ce score dépasse largement celui de la préfecture d’Ishikawa, arrivée en deuxième position avec 445 voix.

Entourée par l’océan Pacifique, la mer d’Okhotsk et la mer du Japon, et balayée par les courants de Tsushima et d’Oyashio, l’île de Hokkaidô compte parmi les zones de pêche les plus riches au monde. Pour les amateurs de sushis, cette combinaison de facteurs naturels en fait une destination quasi incontournable.

Parmi les personnes souhaitant s’y rendre, la garniture la plus convoitée est l’ikura (œufs de saumon), cité par 206 répondants, suivi des coquilles Saint-Jacques, de l’oursin et du crabe.

Données utilisées

(Photo de titre : PhotoAC)