Les articles résumés par IA : les Japonais veulent la clarté des sources avant tout

Japan Data

Une enquête a révélé que les lecteurs d’articles résumés par intelligence artificielle sur une application considèrent que la présence de sources clairement citées est le facteur le plus important pour juger de leur fiabilité.

Depuis juillet 2025, l’opérateur de l’application d’actualités SmartNews propose un service appelé SmartNews AI Matome, qui permet aux utilisateurs de consulter des résumés générés par l’intelligence artificielle des principales informations.

L’entreprise a mené une enquête au Japon à la mi-mars auprès de 520 utilisateurs lisant ces articles résumés par IA. Les résultats montrent que près de 60 % estiment que leur « compréhension s’est approfondie » aussi bien pour « l’actualité politique et économique » que pour « les faits criminels et les sujets de société récents ». Ce taux atteint environ 70 % chez les répondants âgés de 20 à 30 ans. Par ailleurs, plus de 60 % déclarent avoir développé un intérêt plus large pour l’actualité, y compris pour des sujets auxquels ils ne s’intéressaient pas auparavant.

Concernant les critères d’évaluation de la fiabilité de ces contenus, environ 50 % des utilisateurs citent la « clarté des sources » comme élément déterminant. La « neutralité de la présentation » et le fait que les sources proviennent de « médias dignes de confiance » recueillent chacun entre 45 % et 50 %, ce qui montre clairement l’importance accordée à une « information vérifiée ». Selon SmartNews, « cela suggère que la confiance des utilisateurs pourrait être directement liée à leur confiance envers les organisations médiatiques qui diffusent les informations primaires ».

Données utilisées

(Photo de titre : Pixta)