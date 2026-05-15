Les ours sortent de leur hibernation : alerte dans le nord et le nord-est du Japon

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Les signalements d’ours sortant de leur hibernation se multiplient dans différentes régions du nord et du nord-est du Japon. Le nombre de dégâts corporels ayant augmenté en avril, les autorités locales ont émis des « alertes spéciales » et appellent à la plus grande prudence.

Le nombre de victimes enregistrées en avril est le plus élevé depuis cinq ans

Les ours sortent de leur hibernation à partir du mois de mars. Ils se mettent alors à se déplacer à la recherche de nourriture, et cette année encore, les rencontres avec les humains et les dégâts qui en résultent sont en augmentation.

Le 21 avril, dans la ville de Shiwa (préfecture d’Iwate), un policier d’une cinquantaine d’années qui participait à des recherches pour retrouver une personne disparue a été attaqué et blessé par un ours noir d’Asie. Le corps d’une femme adulte, victime d’un ours, a été découvert dans les environs. Selon les statistiques du ministère de l’Environnement, c’est la première fois depuis 2021 qu’un décès causé par un ours est enregistré au mois d’avril.

Les cas d’agressions et de blessures se multiplient. Le 29 avril, dans un quartier résidentiel de Toyama, une femme d’une quarantaine d’années qui promenait son chien a été attaquée par un ours et a été griffée au visage, au cou et à la tête.

Le 26 avril, à Shimamaki, un village situé sur la côte ouest de l’île de Hokkaidô, cinq chasseurs d’une association locale ont ouvert le feu sur un ours brun sur un versant en montagne, alors qu’ils étaient en mission dans le cadre d’une « opération de capture saisonnière » contre ces animaux au sortir de leur hibernation. Touché par balles, l’ours, d’environ deux mètres de taille, a dévalé la pente et s’est jeté sur un chasseur âgé d’une soixantaine d’années. L’ours n’a rendu l’âme qu’après avoir reçu six ou sept balles, laissant l’homme grièvement blessé, notamment à la tête. Un chasseur qui l’accompagnait a déclaré : « Je n’ai jamais vu un ours aussi tenace. »

Principaux dégâts causés par les ours et apparitions en zone urbaine (janvier-avril 2026)

13 février, ville de Hanamaki (préfecture d’Iwate) : un homme de 70 ans, qui tentait de chasser un ours à l’aide de feux d’artifice, a été attaqué et blessé à la tête et au visage. L’animal a ensuite été capturé et abattu.

un homme de 70 ans, qui tentait de chasser un ours à l’aide de feux d’artifice, a été attaqué et blessé à la tête et au visage. L’animal a ensuite été capturé et abattu. 8 mars, ville de Miyako (préfecture d’Iwate) : sur un sentier de randonnée, un homme d’une soixantaine d’années s’est fait mordre à la jambe gauche par un ours qui se trouvait dans un trou dans la neige.

sur un sentier de randonnée, un homme d’une soixantaine d’années s’est fait mordre à la jambe gauche par un ours qui se trouvait dans un trou dans la neige. 26 mars, et 14 et 19 avril, ville de Sapporo (préfecture de Hokkaidô) : un animal ressemblant à un ours brun a été observé dans un quartier résidentiel.

un animal ressemblant à un ours brun a été observé dans un quartier résidentiel. 8 avril, ville de Kôriyama (préfecture de Fukushima) : des ours ont été aperçus dans le centre-ville et ses environs pendant plusieurs jours, ce qui a nécessité le recours à une chasse d’urgence. [Régime d’urgence relatif aux armes à feu : régime autorisant, en cas d’urgence lorsque des ours apparaissent dans des zones habitées et risquent de causer des dommages, des chasseurs mandatés par le maire d’une commune à procéder à leur abattage à l’aide d’armes à feu.]

des ours ont été aperçus dans le centre-ville et ses environs pendant plusieurs jours, ce qui a nécessité le recours à une chasse d’urgence. [Régime d’urgence relatif aux armes à feu : régime autorisant, en cas d’urgence lorsque des ours apparaissent dans des zones habitées et risquent de causer des dommages, des chasseurs mandatés par le maire d’une commune à procéder à leur abattage à l’aide d’armes à feu.] 12 avril, ville de Nagaoka (préfecture de Niigata) : depuis environ une semaine, un ours faisait son apparition quotidiennement à proximité d’un quartier résidentiel. Il a été abattu grâce à un piège mis en place dans le cadre d’une chasse d’urgence organisée par la ville.

depuis environ une semaine, un ours faisait son apparition quotidiennement à proximité d’un quartier résidentiel. Il a été abattu grâce à un piège mis en place dans le cadre d’une chasse d’urgence organisée par la ville. Du 17 au 19 avril, ville de Sendai (préfecture de Miyagi) : un ours a été signalé à plusieurs reprises dans un quartier résidentiel. L’animal a été repéré et capturé dans des buissons situés derrière un immeuble dans le cadre d’une chasse d’urgence.

un ours a été signalé à plusieurs reprises dans un quartier résidentiel. L’animal a été repéré et capturé dans des buissons situés derrière un immeuble dans le cadre d’une chasse d’urgence. 21 avril, ville de Shiwa (préfecture d’Iwate) : un policier d’une cinquantaine d’années, qui participait aux recherches pour retrouver une personne disparue, a été attaqué par un ours et a été blessé au visage et aux jambes. Le corps d’une femme adulte a été retrouvé à proximité, victime d’un ours, selon les médias locaux.

un policier d’une cinquantaine d’années, qui participait aux recherches pour retrouver une personne disparue, a été attaqué par un ours et a été blessé au visage et aux jambes. Le corps d’une femme adulte a été retrouvé à proximité, victime d’un ours, selon les médias locaux. 21-22 avril, ville de Kagamishi et ville de Sukagawa (préfecture de Fukushima) : de nombreux témoignages ont fait état de la présence d’ours aux abords des écoles et dans les environs.

de nombreux témoignages ont fait état de la présence d’ours aux abords des écoles et dans les environs. 22 avril, village de Ten’ei (préfecture de Fukushima) : un membre des Forces terrestres d’autodéfense, âgé d’une trentaine d’années, a été agressé et blessé sur un terrain d’entraînement.

un membre des Forces terrestres d’autodéfense, âgé d’une trentaine d’années, a été agressé et blessé sur un terrain d’entraînement. 25 avril, ville d’Akita (préfecture d’Akita) : un ours est aperçu dans l’enceinte d’un établissement pour personnes âgées.

un ours est aperçu dans l’enceinte d’un établissement pour personnes âgées. 26 avril, village de Shimamaki (préfecture de Hokkaidô) : cinq chasseurs d’une association locale tirent sur un ours brun alors qu’ils menaient une opération d’abattage dans la montagne. L’ours n’étant pas mort, il s’en est pris à un chasseur âgé d’une soixantaine d’années. L’homme a été grièvement blessé.

cinq chasseurs d’une association locale tirent sur un ours brun alors qu’ils menaient une opération d’abattage dans la montagne. L’ours n’étant pas mort, il s’en est pris à un chasseur âgé d’une soixantaine d’années. L’homme a été grièvement blessé. 26 avril, ville de Fukushima (préfecture de Fukushima) : un homme d’une cinquantaine d’années qui cueillait des légumes sauvages est agressé et blessé à la jambe.

un homme d’une cinquantaine d’années qui cueillait des légumes sauvages est agressé et blessé à la jambe. 29 avril, ville de Toyama (préfecture de Toyama) : une femme d’une quarantaine d’années est attaquée et blessée par un ours dans un quartier résidentiel.

Source : liste élaborée par Nippon.com à partir d’informations publiées par diverses collectivités locales.

Selon les chiffres provisoires du ministère de l’Environnement, les attaques d’ours contre des personnes se sont montés à 216 cas, faisant 238 victimes et 13 morts au cours de l’année 2025, ce qui représente le niveau le plus élevé de ces dix dernières années. Le nombre de signalements d’ours a également atteint 50 359 cas en 2025, dépassant largement les 24 348 cas enregistrés en 2023 et les 20 513 cas de 2024.

Les apparitions se multiplient même dans les quartiers résidentiels

Les préfectures de la région du Tôhoku renforcent leurs appels à la vigilance. À peine quatre jours après avoir émis un « État d’alerte » à la présence d’ours noir d’Asie le 10 avril, la préfecture d’Akita a relevé le niveau de l’alerte à « État d’alerte immédiate ». Les préfectures de Fukushima, Aomori, Miyagi et Iwate ont également placé leur territoire en état d’alerte concernant la présence d’ours. Cette année, les observations sont nombreuses dans toutes les préfectures, et les alertes ont été émises plus tôt que d’habitude.

Les signalements se multiplient également dans les zones urbaines et résidentielles. Si l’augmentation des apparitions d’ours est en partie attribuée à une mauvaise année pour les fruits sauvages, qui constituent leur source de nourriture, certains soulignent également qu’un nombre croissant d’ours s’habituent à la présence humaine dans des zones où la population est en diminution, ou apprennent à localiser leur nourriture dans des maisons inoccupées.

Dans un quartier résidentiel de l’arrondissement d’Aoba, à Sendai, un ours noir a été aperçu à plusieurs reprises entre le 17 et le 19 avril. Il a été repéré dans les buissons d’un immeuble et capturé. Dans un quartier résidentiel de l’arrondissement de Chûô, à Sapporo, un animal, vraisemblablement un ours brun, a également été aperçu à trois reprises entre fin mars et avril.

Il est désormais nécessaire de prendre des mesures pour « éviter toute rencontre » non seulement en montagne, mais aussi à proximité des zones résidentielles, des terres agricoles, des trajets scolaires et des sites touristiques. Le ministère de l’Environnement et d’autres organismes appellent à respecter scrupuleusement les mesures de sécurité fondamentales lors des randonnées ou des ascensions : consulter les sites d’information sur les ours pour vérifier les signalements, éviter de se déplacer seul, et emporter avec soi une clochette anti-ours, une radio ou un spray répulsif. De plus, au quotidien, il est important de prendre des dispositions pour empêcher les ours de s’approcher des zones habitées, notamment en gérant correctement les déchets alimentaires et les restes de légumes, en verrouillant sa maison et ses remises, et en débroussaillant les abords.



Clochettes et spray répulsif pour éloigner les ours (Pixta)

Données utilisées

Données sur les apparitions et les dégâts corporels des ours (en japonais), par le ministère de l’Environnement.

(Photo de titre : les autorités locales postent de plus en plus de signes avertissant des apparitions d’ours. Pixta)