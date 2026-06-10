Coupe du monde 2026 : le profil des joueurs sélectionnés de l’équipe du Japon

Coupe du monde 2026 : le profil des joueurs sélectionnés de l’équipe du JaponSport
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Viser les quarts de finale !
La Coupe du monde de la FIFA 2026 est organisée aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Les Samouraï Blue, le surnom de l’équipe nationale japonaise, disputeront ainsi leur huitième Coupe du monde consécutive.
Actuellement 18e au classement mondial, le Japon évoluera dans le groupe F. Leur premier match se tient le 14 juin contre les Pays-Bas, anciens finalistes du tournoi et actuellement 7e mondiaux. Il affrontera ensuite la Tunisie (44e), le 20 juin, puis la Suède (38e), le 25 juin. (Les dates des rencontres sont décalées d’un jour au Japon.)
Le Japon s’est qualifié à quatre reprises pour les huitièmes de finale, notamment lors des deux dernières éditions, mais n’est encore jamais parvenu au-delà.
Programme des matchs du Japon en première phase
(Dates et horaires au Japon)
|Matchs de groupe (groupe F)
|Adversaire
|15 juin (lundi), 5 h 00
|Pays-Bas (Dallas)
|21 juin (dimanche), 13 h 00
|Tunisie (Monterey)
|26 juin (vendredi), 8 h 00
|Suède (Dallas)
Les 26 joueurs de l’équipe japonaise à la Coupe du monde 2026
Sélectionneur
Moriyasu Hajime
Né le 23/08/1968
Carrière d’entraîneur
2012－17 : Sanfrecce Hiroshima
2017 : Japon U20
2018 : Japon U23
2018 ~ : Équipe nationale
Gardiens de but
1 Suzuki Zion
Né le 21/08/2002
190 cm
23 sélections / 14 buts encaissés
Club : Parma Calcio 1913 (Italie)
12 Ôsako Keisuke
Né le 28/07/1999
188 cm
11 sélections / 8 buts encaissés
Club : Sanfrecce Hiroshima
23 Hayakawa Tomoki
Né 3/03/1999
187 cm
3 sélections / 0 but encaissé
Club : Kashima Antlers
Défenseurs
5 Nagatomo Yûto
Né le 12/09/1986
170 cm
144 sélections / 4 buts
Club : FC Tokyo
3 Taniguchi Shôgo
Né le 15/07 1991
185 cm
37 sélections / 1 but
Club : K Saint-Trond VV (Belgique)
16 Watanabe Tsuyoshi
Né le 5/02/1997
184 cm
10 sélections / 0 but
Club : Feyenoord Rotterdam (Pays-Bas)
25 Suzuki Junnosuke
Né le 12/07/2003
180 cm
6 sélections / 0 but
Club : FC Copenhague (Danemark)
21 Itô Hiroki
Né le 12/05/1999
188 cm
23 sélections / 1 but
Club : Bayern Munich (Allemagne)
4 Itakura Kô
Né le 27/01/1997
188 cm
39 sélections / 2 buts
Club : AFC Ajax (Pays-Bas)
22 Tomiyasu Takehiro
Né le 05/11/1998
187 cm
42 sélections / 1 but
Club : AFC Ajax (Pays-Bas)
20 Seko Ayumu
Né le 7/ 06/2000
186 cm
13 sélections / 0 but
Club : Le Havre AC (France)
2 Sugawara Yukinari
Né le 28/ 06/2000
179 cm
20 sélections / 6 buts
Club : SV Werder Brême (Allemagne)
Milieux de terrain / Attaquants
6 Endô Wataru
Né le 09/02/1993
178 cm
72 sélections / 4 buts
Club : Liverpool FC (Angleterre)
15 Kamada Daichi
Né le 5/08/1996
180 cm
49 sélections / 12 buts
Club : Crystal Palace FC (Angleterre)
24 Sano Kaishû
Né le 30/ 12/2000
176 cm
12 sélections / 0 but
Club : Mainz 05 (Allemagne)
7 Tanaka Ao
Né le 10/09/1998
180 cm
37 sélections / 8 buts
Club : Leeds United FC (Angleterre)
14 Itô Jun’ya
Né le 09/03/1993
177 cm
68 sélections / 15 buts
Club : KRC Genk (Belgique)
10 Dôan Ritsu
Né le 16/06/1998
172 cm
64 sélections / 11 buts
Club : Eintracht Francfort (Allemagne)
13 Nakamura Keito
Né le 28/07/2000
180 cm
24 sélections / 10 buts
Club : Stade de Reims (France)
8 Kubo Takefusa
Né le 04/06/2001
173 cm
48 sélections / 7 buts
Club : Real Sociedad (Espagne)
17 Suzuki Yuito
Né le 25/10/2001
175 cm
6 sélections / 0 but
Club : SC Fribourg (Allemagne)
11 Maeda Daizen
Né le 20/10/1997
173 cm
27 sélections / 4 buts
Club : Celtic FC (Écosse)
18 Ueda Ayase
Né le 28/08/1998
182 cm
38 sélections / 16 buts
Club : Feyenoord Rotterdam (Pays-Bas)
19 Ogawa Kôki
Né le 8/08/1997
186 cm
14 sélections / 10 buts
Club : NEC Nimègue (Pays-Bas)
9 Gotô Keisuke
Né le 3/06/2005
191 cm
3 sélections / 0 but
Club : K Saint-Trond VV (Belgique)
26 Shiogai Kento
Né le 26/03/2005
180 cm
1 sélection / 0 but
Club : VfL Wolfsburg (Allemagne)
(Photo de titre : à partir de la gauche, Suzuki Zion, Kamada Daichi, Dôan Ritsu, Kubo Takefusa. © Association japonaise de football)
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