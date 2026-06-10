Coupe du monde 2026 : le profil des joueurs sélectionnés de l’équipe du Japon

Japan Data

Pour cette Coupe du monde 2026, voici le profil des 26 « Samouraï Blue » sélectionnés pour représenter l’équipe nationale du Japon.

Viser les quarts de finale !

La Coupe du monde de la FIFA 2026 est organisée aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Les Samouraï Blue, le surnom de l’équipe nationale japonaise, disputeront ainsi leur huitième Coupe du monde consécutive.

Actuellement 18e au classement mondial, le Japon évoluera dans le groupe F. Leur premier match se tient le 14 juin contre les Pays-Bas, anciens finalistes du tournoi et actuellement 7e mondiaux. Il affrontera ensuite la Tunisie (44e), le 20 juin, puis la Suède (38e), le 25 juin. (Les dates des rencontres sont décalées d’un jour au Japon.)

Le Japon s’est qualifié à quatre reprises pour les huitièmes de finale, notamment lors des deux dernières éditions, mais n’est encore jamais parvenu au-delà.

Programme des matchs du Japon en première phase

(Dates et horaires au Japon)

Matchs de groupe (groupe F) Adversaire 15 juin (lundi), 5 h 00 Pays-Bas (Dallas) 21 juin (dimanche), 13 h 00 Tunisie (Monterey) 26 juin (vendredi), 8 h 00 Suède (Dallas)

Les 26 joueurs de l’équipe japonaise à la Coupe du monde 2026

Sélectionneur

Moriyasu Hajime

Né le 23/08/1968

Carrière d’entraîneur

2012－17 : Sanfrecce Hiroshima

2017 : Japon U20

2018 : Japon U23

2018 ~ : Équipe nationale

Gardiens de but

1 Suzuki Zion

Né le 21/08/2002

190 cm

23 sélections / 14 buts encaissés

Club : Parma Calcio 1913 (Italie)

12 Ôsako Keisuke

Né le 28/07/1999

188 cm

11 sélections / 8 buts encaissés

Club : Sanfrecce Hiroshima

23 Hayakawa Tomoki

Né 3/03/1999

187 cm

3 sélections / 0 but encaissé

Club : Kashima Antlers

Défenseurs

5 Nagatomo Yûto

Né le 12/09/1986

170 cm

144 sélections / 4 buts

Club : FC Tokyo

3 Taniguchi Shôgo

Né le 15/07 1991

185 cm

37 sélections / 1 but

Club : K Saint-Trond VV (Belgique)

16 Watanabe Tsuyoshi

Né le 5/02/1997

184 cm

10 sélections / 0 but

Club : Feyenoord Rotterdam (Pays-Bas)

25 Suzuki Junnosuke

Né le 12/07/2003

180 cm

6 sélections / 0 but

Club : FC Copenhague (Danemark)

21 Itô Hiroki

Né le 12/05/1999

188 cm

23 sélections / 1 but

Club : Bayern Munich (Allemagne)

4 Itakura Kô

Né le 27/01/1997

188 cm

39 sélections / 2 buts

Club : AFC Ajax (Pays-Bas)

22 Tomiyasu Takehiro

Né le 05/11/1998

187 cm

42 sélections / 1 but

Club : AFC Ajax (Pays-Bas)

20 Seko Ayumu

Né le 7/ 06/2000

186 cm

13 sélections / 0 but

Club : Le Havre AC (France)

2 Sugawara Yukinari

Né le 28/ 06/2000

179 cm

20 sélections / 6 buts

Club : SV Werder Brême (Allemagne)

Milieux de terrain / Attaquants

6 Endô Wataru

Né le 09/02/1993

178 cm

72 sélections / 4 buts

Club : Liverpool FC (Angleterre)

15 Kamada Daichi

Né le 5/08/1996

180 cm

49 sélections / 12 buts

Club : Crystal Palace FC (Angleterre)

24 Sano Kaishû

Né le 30/ 12/2000

176 cm

12 sélections / 0 but

Club : Mainz 05 (Allemagne)

7 Tanaka Ao

Né le 10/09/1998

180 cm

37 sélections / 8 buts

Club : Leeds United FC (Angleterre)

14 Itô Jun’ya

Né le 09/03/1993

177 cm

68 sélections / 15 buts

Club : KRC Genk (Belgique)

10 Dôan Ritsu

Né le 16/06/1998

172 cm

64 sélections / 11 buts

Club : Eintracht Francfort (Allemagne)

13 Nakamura Keito

Né le 28/07/2000

180 cm

24 sélections / 10 buts

Club : Stade de Reims (France)

8 Kubo Takefusa

Né le 04/06/2001

173 cm

48 sélections / 7 buts

Club : Real Sociedad (Espagne)

17 Suzuki Yuito

Né le 25/10/2001

175 cm

6 sélections / 0 but

Club : SC Fribourg (Allemagne)

11 Maeda Daizen

Né le 20/10/1997

173 cm

27 sélections / 4 buts

Club : Celtic FC (Écosse)

18 Ueda Ayase

Né le 28/08/1998

182 cm

38 sélections / 16 buts

Club : Feyenoord Rotterdam (Pays-Bas)

19 Ogawa Kôki

Né le 8/08/1997

186 cm

14 sélections / 10 buts

Club : NEC Nimègue (Pays-Bas)

9 Gotô Keisuke

Né le 3/06/2005

191 cm

3 sélections / 0 but

Club : K Saint-Trond VV (Belgique)

26 Shiogai Kento

Né le 26/03/2005

180 cm

1 sélection / 0 but

Club : VfL Wolfsburg (Allemagne)

(Photo de titre : à partir de la gauche, Suzuki Zion, Kamada Daichi, Dôan Ritsu, Kubo Takefusa. © Association japonaise de football)