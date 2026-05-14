Des paquets de chips en noir et blanc : l’impact de la guerre en Iran sur les entreprises japonaises

Japan Data

Le naphta est une matière première clé de la pétrochimie, en amont des chaînes de production de nombreux biens essentiels — plastiques, équipements électriques, pièces automobiles, textiles ou produits pharmaceutiques. Très dépendant du Moyen-Orient pour son naphta, directement ou via le pétrole brut raffiné au Japon, le pays voit croître les inquiétudes sur la sécurité de son approvisionnement face à la poursuite de la guerre en Iran.

Une information largement diffusée dans le monde



(Image avec l’aimable autorisation de Calbee)

Calbee, grand fabricant japonais de snacks, a annoncé le 12 mai qu’il passerait à des emballages en noir et blanc pour 14 de ses principaux produits, dont ses fameux « Potato Chips », à partir du 25 mai.

Cette décision s’explique par les incertitudes d’approvisionnement en encres et solvants utilisés pour l’impression des emballages, dues à la pénurie de naphta. L’entreprise indique qu’elle « donnera la priorité absolue à la stabilité de l’approvisionnement des produits et répondra de manière rapide et flexible aux évolutions de l’environnement des affaires, y compris aux risques géopolitiques ». La mention « économie de ressources pétrolières » figurera ainsi sur le nouvel emballage en noir et blanc.

Chaînes d’approvisionnement du naphta : 46 741 entreprises affectées

Selon l’institut de recherche Teikoku Databank, le Japon compte 52 fabricants de produits pétrochimiques de base (tels que l’éthylène, le caoutchouc synthétique ou les résines de PVC) utilisant le naphta comme matière première.

Les circuits de distribution en aval prennent plusieurs formes :

Transactions directes avec ces 52 entreprises principales.

Transactions via des sociétés de commerce ou des grossistes.

Achat de pièces ou de matériaux auprès d’entreprises qui se procurent ces produits chimiques de base auprès des 52 fabricants pour les transformer.

Ces circuits de distribution impliquent 46 741 entreprises manufacturières à l’échelle nationale, soit environ 30 % des quelque 150 000 entreprises du secteur recensées dans l’enquête.

Des cosmétiques aux emballages en papier pour hamburgers

Par secteur, ceux qui sont les plus exposés à la hausse des prix du naphta et aux difficultés d’approvisionnement sont l’industrie chimique et la fabrication de produits pétroliers et du charbon : sur quelque 4 700 entreprises, 67,2 % sont intégrées à la chaîne d’approvisionnement du naphta.

Dans les sous-catégories de l’industrie chimique et de la fabrication de produits pétroliers et du charbon, la fabrication d’intermédiaires cycliques — matières premières pour plastiques, fibres synthétiques, colorants, produits pharmaceutiques, cosmétiques ou pesticides — est concernée à 88,4 %, devant la fabrication de gélatine et d’adhésifs (87,3 %) et celle de tensioactifs, utilisés notamment dans les peintures automobiles et les détergents ménagers (84,0 %).

Dans la sous-catégorie « pâte, papier et produits transformés du papier », le papier couché, utilisé notamment pour les emballages de hamburgers ou les gobelets en papier, est concerné à 80,1 %. Même des secteurs apparemment éloignés du pétrole ou du naphta, comme la fabrication de produits alimentaires, d’aliments pour animaux et de boissons, peuvent être affectés, notamment par des difficultés d’approvisionnement en matériaux d’emballage.

Le gouvernement affirme que « les volumes nécessaires pour l’ensemble du Japon sont assurés », réfutant toute inquiétude quant à l’approvisionnement. Mais l’impact sur les activités des entreprises ne se limite pas à Calbee.

Mizkan, fabricant de condiments connu notamment pour son vinaigre (basé à Handa, dans la préfecture d’Aichi), a suspendu le 1er mai la vente de quatre produits de nattô, invoquant d’éventuelles difficultés d’approvisionnement en contenants et matériaux d’emballage.

De son côté, le fabricant de pâtes Nisshin Seifun Welna (basé à Tokyo) a remplacé, depuis avril, les rubans d’attache des spaghettis, auparavant imprimés avec le temps de cuisson, par des rubans vierges, sans aucune inscription.

Dans les secteurs médical et des soins, les tensions sur l’approvisionnement s’étendent déjà aux seringues et aux gants en caoutchouc. Par ailleurs, des hausses de prix et des restrictions de vente apparaissent également pour des matériaux tels que les isolants thermiques pour le logement ou les films alimentaires.

Si la situation au Moyen-Orient continue de se détériorer, l’impact pourrait s’aggraver dans tous les aspects de la vie quotidienne, de l’alimentation au logement en passant par les vêtements.

Données utilisées

(Photo de titre : dans la rangée du bas sont présentés les nouveaux emballages en noir eet blanc des chips Calbee adaptés à la pénurie de naphta. Avec l’aimable autorisation de Calbee)