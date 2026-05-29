Gare aux ours au Japon : une hausse record des observations de 150 %

Japan Data

Le nombre d’observations d’ours noir d’Asie au Japon est passé de 20 000 durant l’exercice fiscal 2024 à plus de 50 000 durant l’exercice 2025.

Une hausse exponentielle

Selon les chiffres provisoires du ministère de l’Environnement, 50 776 signalements d’ours noirs d’Asie ont été recensés à travers le pays au cours de l’exercice fiscal 2025 (avril 2025-mars 2026). Cela représente une hausse spectaculaire de 150 % par rapport aux 20 513 observations enregistrées en 2024, ainsi que le niveau le plus élevé depuis le début des relevés en 2009. Cette augmentation serait liée aux mauvaises récoltes de glands et d’autres sources de nourriture dont dépendent les ours.

Les cinq préfectures comptant le plus de signalements se situent principalement dans la région du Tôhoku (nord-est). Les ours noirs d’Asie vivent uniquement sur l’île principale de Honshû et celle de Shikoku (sud-ouest).

Akita : 13 592 observations

Iwate : 9 739 observations

Miyagi : 3 559 observations

Niigata : 3 528 observations

Aomori : 3 334 observations

Au cours de l’exercice fiscal 2025, 216 attaques d’ours ont été signalées. Au total, 238 personnes ont été blessées, dont 13 sont mortes. Ce sont des chiffres records dans les deux cas.

Au début du nouvel exercice fiscal, en avril, le corps d’une femme présumée victime d’une attaque d’ours a été découvert dans les montagnes de Shiwa, dans la préfecture d’Iwate. Puis en mai, d’autres corps ont été retrouvés à Hachimantai et à Sakata, dans des affaires où les victimes semblent avoir été attaquées par des ours alors qu’elles cueillaient des plantes sauvages comestibles.

Données utilisées

(Photo de titre : un ours noir d’Asie aperçu dans la ville d’Iida, dans la préfecture de Nagano, en avril 2025. Jiji)