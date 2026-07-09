Où en est la consommation de riz au Japon ?

Japan Data

Quelle quantité de riz les Japonais consomment-ils par mois ? Où l’achètent-ils ? Voici les dernières données sur cet aliment de base de la cuisine nippone.

Selon les résultats de l’enquête sur les comportements des consommateurs, récemment publiée par l’Organisme veillant à l’approvisionnement en riz du Japon en 2025, les Japonais ont mangé en moyenne 4,435 kg de riz par mois et par personne. En baisse de 6,1 % par rapport à 2024, c’est le taux de consommation le plus faible depuis 2018. En moyenne mensuelle, les Japonais mangent ainsi 4,4 bols de riz de moins qu’en 2024 (en supposant qu’un bol corresponde à 65 grammes de riz blanc).

L’enquête nationale menée en ligne en mars 2026 auprès des ménages a recueilli 1 608 réponses valides. Les chercheurs ont calculé la consommation de riz en comparant les stocks de quantité de riz blanc en début et en fin de mois, ils ont quantifié le volume mensuel de riz acheté par ménage et évalué la consommation de riz par personne. Sur la base des réponses à l’enquête, ils ont inclus à leurs estimations le volume de riz consommé dans des plats préparés ou à l’occasion de repas pris à l’extérieur.

Ainsi ils ont pu chiffrer la consommation mensuelle de riz par habitant : en mars 2026, elle était de 4,339 kg par personne, dont 64,5 % consommés à domicile, 21,2 % dans des plats préparés et 14,3 % lors de repas pris à l’extérieur. Or en 2016, le riz consommé à domicile représentait 68,9 % du total. En dix ans, la part des plats préparés ou des repas pris à l’extérieur a augmenté de près de 5 points.

Où les Japonais achètent-ils leur riz ? En mars 2026, avec 48,9 %, les supermarchés représentent la part la plus importante, vient ensuite le riz reçu offert par un membre de la famille ou des connaissances (12,0 %), les achats en ligne (10,5 %) puis les drugstores (8,5 %). Seuls 2,3 % des consommateurs achètent leur riz chez des détaillants locaux spécialisés.

À 1 038 yens le kg (5,6 euros), les supérettes pratiquent les prix les plus élevés : c’est deux fois plus cher que si on s’approvisionne directement au producteur, où on trouve le riz le moins cher du marché (518 yens le kg). Le prix moyen en supermarché est de 772 yens le kg, quand, en ligne, il coûte 773 yens le kg.

Données utilisées

La consommation du riz au Japon en chiffres (en japonais), tiré du site de l’Organisme public veillant à l’approvisionnement en riz du Japon.

(Photo de titre : Pixta)