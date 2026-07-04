« Naruto : Shippûden » en tête des revenus de droits d’auteur en provenance de l’étranger : le top 10

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Même de longues années après la fin de sa diffusion au Japon, Naruto continue de susciter un immense engouement à travers le monde. Les fans revoient sans cesse la série sur les plateformes de streaming, écoutent sa bande originale et s’intéressent même de près aux bols de râmen dégustés par son héros.

Un divertissement qui séduit le monde entier

L’Association japonaise pour les droits d’auteur, des compositeurs et des éditeurs (JASRAC) a annoncé que, pour l’exercice 2025, l’œuvre japonaise ayant généré le plus de revenus en provenance des sociétés étrangères de gestion des droits d’auteur au titre des redevances d’utilisation était la bande originale de l’anime Naruto Shippûden, composée par Takanashi Yasuharu.

L’anime Naruto jouit d’une popularité qui dépasse largement les frontières du Japon, avec des redevances réparties depuis 51 pays et régions, dont les États-Unis, le Brésil et l’Allemagne. Sa bande originale dynamique, qui mêle les sonorités des instruments traditionnels japonais à la puissance du rock et de l’orchestre, séduit les fans du monde entier. Elle se hisse ainsi à la première place des revenus en provenance de l’étranger pour la huitième fois, une distinction qu’elle retrouve après deux ans d’absence.

Le classement comprend également les bandes originales de One Piece et de L’Attaque des Titans, un résultat qui laisse penser que les animes constituent pour beaucoup une porte d’entrée vers l’intérêt pour le Japon.

Top 10 des compositions musicales japonaises générant le plus de revenus de droits d’auteur en provenance de l’étranger

Nom de l’œuvre Compositeur 1 BO de Naruto : Shippûden Takanashi Yasuharu 2 BO de One Piece Tanaka Kôhei 3 BO de Hunter x Hunter Hirano Yoshihisa 4 « Merry-Go-Round of Life » Hisaishi Joe 5 BO de Boruto: Naruto Next Generations Takanashi Yasuharu 6 BO de One Piece Hamaguchi Shirô 7 BO de Godzilla Minus One Satô Naoki 8 BO de Naruto Masuda Toshio 9 BO de Black Clover Seki Minako 10 BO de L’attque des Titans Sawano Hiroyuki

Données utilisées

(Photo de titre : bande originale de Naruto Shippûden. Avec l’aimable autorisation de la JASRAC)