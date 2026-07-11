Dépopulation du Japon : en cinq ans, trois millions d’habitants en moins

Japan Data

Le Japon est en décroissance démographique. Entre les deux recensements de 2020 et 2025, le nombre d’habitants n’a augmenté qu’à Tokyo et Okinawa (soit 2 préfectures sur 47).

Troisième baisse consécutive

Sur l’Archipel, la dépopulation se poursuit, le Japon comptait 123 049 524 habitants au 1er octobre 2025 (c’est 3,1 millions de moins qu’en 2020). Depuis 1920, le ministère de l’Intérieur et des Communications effectue tous les cinq ans un recensement de la population, et la première décroissance démographique remonte à 2015. Elle a été suivie de deux nouvelles baisses, en 2020 (- 0,7 %) puis en 2025, qui reste à ce jour l’année record de l’histoire du Japon (- 2,5 %).

Le décompte de 2025 inclut le nombre de résidents de nationalités japonaise et étrangère.

On remarque certes une augmentation du nombre de ménages (2,3 %) sur la période 2020-25 (avec un record de 57,1 millions de foyers). Mais avec une moyenne de 2,15 personnes par ménage en 2025, c’est l’effectif le plus bas depuis le premier recensement de 1970.

Sur les 47 préfectures du Japon, seules Tokyo et Okinawa ont vu leur population augmenter. Le nombre d’habitants a même diminué dans six préfectures pourtant en croissance démographique au recensement de 2020. Une décroissance démographique a ainsi été constatée à Aichi ou par exemple où le nombre d’habitants est passé de + 0,8 % à - 1,2 %, mais aussi à Saitama (de + 1,1 % à - 0,8 %) ainsi qu’à Fukuoka où après une hausse + 0,7 % en 2020 le nombre d’habitants a diminué de - 1,0 % en 2025. La décroissance s’est par ailleurs aggravée dans 39 préfectures, notamment à Shimane où elle est passée de - 3,3 % à - 6,2 %, à Shizuoka (- 1,8 % en 2020 et - 4,5 % en 2025) ainsi qu’à Hiroshima (chutant de - 1,6 % à - 4,2 % sur la période).

Avec 14 246 219 habitants, Tokyo est la zone la plus peuplée du Japon (11,6 %). La région du grand Tokyo, qui agglomère Tokyo et ses préfectures voisines de Kanagawa, Saitama et Chiba, compte à elle seule 37,0 millions d’habitants (30,1 % du Japon) Au total, les huit préfectures les plus peuplées (grand Tokyo, Aichi, Osaka, Hyôgo et Fukuoka) pèsent 63,6 millions de personnes, ce qui représente plus de la moitié de la population du Japon. Tottori, qui est la préfecture comptant le moins d’habitants (523 732 personnes), est 27 fois moins peuplée que la capitale.

Données utilisées

Résumés succinct et détaillé des données du recensement de 2025 (en japonais), sur le site du ministère de l’Intérieur et des Communications.

(Photo de titre : PhotoAC)