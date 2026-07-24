Le Japon vu de l’étranger : une image largement positive en Asie

Japan Data

Selon ce sondage, le Japon reste très apprécié en Asie, mais son image recule aux États-Unis.

Une popularité en hausse en Corée du Sud

Une enquête réalisée par la société japonaise Aun Consulting dans 14 pays et régions montre que le Japon bénéficie d’un niveau d’appréciation très élevé dans une grande partie de l’Asie.

L’Archipel est particulièrement populaire en Inde, où 99,5 % des répondants déclarent l’aimer ou l’apprécier, suivi de la Thaïlande (99,3 %), puis de l’Indonésie, des Philippines et de l’Australie (99,1 %).

En Corée du Sud, la proportion de personnes déclarant aimer ou apprécier le Japon a fortement augmenté, gagnant 15,1 points, pour atteindre 86,9 %. Cette progression semble refléter l’amélioration des relations bilatérales et un regain d’intérêt pour les voyages au Japon. À l’inverse, aux États-Unis, la perception positive du Japon recule de 7,8 points, à 84,0 %.

La proportion la plus élevée de réponses négatives (« je n’aime pas » ou « je déteste » le Japon) est observée en Chine, avec 42,9 %.

Les raisons de l’attractivité du Japon

Les personnes ayant une opinion favorable du Japon devaient ensuite choisir une raison parmi plusieurs catégories : beauté des saisons et nature, cuisine japonaise, sécurité publique, qualité des produits, histoire et culture, manga et anime, ou encore prix abordables.

En Asie, la catégorie « manga et anime » est souvent citée, mais elle suscite moins d’intérêt en Grande-Bretagne, aux États-Unis et en Australie.

À l’inverse, l’histoire et la culture sont moins souvent évoquées en Asie (moins de 10 % en Corée du Sud et en Chine), tandis qu’elles dépassent 20 % en Grande-Bretagne, aux États-Unis et en Australie.

Dans les pays d’Asie du Sud-Est comme la Thaïlande et la Malaisie, la beauté des saisons et de la nature est une raison fréquemment citée.

Enfin, la raison la plus souvent mentionnée pour apprécier le Japon reste la cuisine japonaise, qui suscite un fort intérêt dans toutes les régions étudiées, y compris en Occident.

Données utilisées

Enquête concernant l’image du Japon (en japonais), par Aun Consulting.

(Photo de titre © Photo AC)