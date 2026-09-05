Les inégalités homme-femme aux toilettes : comment le Japon décide de remédier à la situation

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Dans les gares, les aéroports et les terminaux de bus japonais, les toilettes sont généralement moins nombreuses pour les femmes que pour les hommes, en raison d’une conception ancienne selon laquelle les hommes étaient plus susceptibles de fréquenter ces endroits. De nouvelles directives gouvernementales cherchent à remédier à cette disparité.

Vers un temps d’attente équivalent

Le 12 juin, après consultation d’un groupe d’experts et prise en compte des avis du public, le ministère japonais du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme a finalisé des directives concernant le nombre d’équipements sanitaires, notamment les urinoirs et les cabinets de toilette. Elles demandent aux personnes chargées de déterminer le nombre d’équipements, notamment dans les établissements universitaires ou publics ainsi que chez les gestionnaires d’installations, de prévoir au moins autant de toilettes dans les sanitaires pour femmes que dans ceux pour hommes lorsque le nombre total d’utilisateurs des deux sexes est à peu près équivalent.

Moins de toilettes pour femmes que pour hommes

En 2025, le ministère a réalisé une enquête sur le nombre d’équipements sanitaires dans les toilettes pour hommes et pour femmes. Lorsque le nombre d’équipements sanitaires pour hommes est fixé à 1, le ratio pour les femmes est inférieur à ce niveau dans de nombreux lieux, notamment les gares ferroviaires, les aéroports et les terminaux de ferries de passagers. Le ministère explique cette situation par le fait que, lors de la construction initiale de ces installations, on partait du principe qu’elles seraient fréquentées davantage par des hommes que par des femmes. Il estime qu’avec l’augmentation de la participation des femmes au marché du travail, la répartition actuelle des équipements sanitaires ne correspond plus à la réalité de la fréquentation selon le sexe, ce qui contribue à allonger les files d’attente.

La généralisation des toilettes à l’occidentale augmente le temps d’utilisation

Le temps passé dans les toilettes a augmenté chez les hommes comme chez les femmes. Selon une enquête menée par Central Nippon Expressway Company, le temps moyen d’occupation des toilettes dans les aires de service et de repos des autoroutes a augmenté d’environ 60 secondes pour les hommes et d’environ 30 secondes pour les femmes par rapport à il y a onze ans. Le ministère souligne que l’un des facteurs pourrait être le remplacement généralisé des toilettes japonaises traditionnelles à la turque par des toilettes à l’occidentale, qui rendent les cabinets individuels plus propres et plus confortables.

Des cabinets occupés pour d’autres usages

Selon l’enquête menée par le ministère en 2025, seuls environ 30 % des femmes et 40 % des hommes déclarent ne jamais avoir utilisé de toilettes à une autre fin que leur utilité première. Chez les femmes, les principales raisons de rester dans un cabinet étaient de soigner leur apparence, de se maquiller et de se changer. Chez les hommes, c’est souvent l’utilisation d’un smartphone, d’un téléphone portable ou d’une tablette qui a été citée.

Les nouvelles directives préconisent également des mesures visant à limiter l’occupation inutile des toilettes, notamment en encourageant les usagers à adopter de bonnes pratiques dans les toilettes et en mettant à leur disposition des espaces hors cabinets, tels que des miroirs pour se maquiller et des bancs.

Données utilisées

Guide sur l’utilisation des équipements sanitaires (en japonais), du ministère japonais du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme.

(Photo de titre : Pixta)