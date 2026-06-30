Record du nombre d’accidents en montagne au Japon : quelles en sont les principales causes ?

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Alors que commence la saison 2026 de l’ascension du mont Fuji en ce 1er juillet, le nombre de personnes ayant eu des accidents en montagne l’année dernière a atteint un record.

Un chiffre record

L’Agence nationale de la police a récemment publié un compte-rendu des accidents de montagne survenus en 2025, et elle y recense 3 122 cas (+ 176 par rapport à l’année précédente) concernant un total de 3 623 personnes (+ 266). Ce dernier chiffre est un record.

On déplore cependant 332 morts ou disparus (+ 32) et 1 480 blessés (+ 90). Environ la moitié des randonneurs secourus ont été retrouvés sains et saufs, à peu près 40 % étaient blessés et un peu moins de 10 % ont malheureusement trouvé la mort ou ont sont toujours portés disparus.

Le nombre de cas d’accidents en montagne a passé la barre des 2 000 pour la première fois en 2010, et à l’exception de la période de la pandémie, il a eu tendance à augmenter. Cela peut s’expliquer par l’intérêt croissant pour les activités en plein air, dont notamment l’alpinisme.

Concernant les accidents impliquant les touristes étrangers, 174 cas ont été enregistrés (+ 75) pour 246 personnes (dont 6 sont décédées ou portées disparues). Ce sont tous deux les chiffres les plus élevés depuis les premières statistiques sur le sujet en 2018.

La désorientation comme cause principale

Sur les 3 623 personnes prises dans un accident, 79,1 % s’étaient rendues en montagne pour faire de la randonnée, du ski ou de l’escalade, 6,5 % pour ramasser des champignons ou des plantes sauvages.

Dans la majorité des cas, les personnes s’étaient perdues (30,9 %), avaient fait une chute (19,2 %) ou avaient glissé (17,3％). D’autres étaient épuisées (9,8 %) ou avaient fait un malaise (8,1 %).

Par ailleurs, 2 739 personnes secourues avaient 40 ans et plus (soit 75,6 % du total), et 1 723 étaient âgées de 60 ans et plus (47,6 % du total). 304 personnes décédées ou portées disparues avaient 40 ans ou plus (91,6 % du total), et 221 décès concernaient des personnes âgées de 60 ans ou plus (66,6 % du total).

Les accidents au mont Hotaka

C’est la préfecture de Nagano qui compte le plus grand nombre d’accidents en montagne (358), suivie par Hokkaidô (199) puis Yamanashi (192 chacune). Le chiffre est particulièrement en hausse concernant le mont Hotaka, qui se trouve entre les préfectures de Nagano et de Gifu (78 personnes concernées, soit 38,3 % de plus qu’il y a cinq ans). Le très fréquenté mont Takao, pourtant d’une altitude assez basse, a connu également un nombre important d’accidents (106 personnes, +4,5 %).

Sources utilisées dans les graphiques

(Photo de titre : Pixta)