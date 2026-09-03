Soutien des élèves en langue japonaise : le nombre a plus que doublé en 15 ans

Japan Data

Avec un nombre de résidents étrangers en constante augmentation au Japon afin de répondre aux pénuries de main-d’œuvre, les établissements publics accueillent de plus en plus d’élèves ayant besoin d’un soutien linguistique.

15 000 élèves de plus en deux ans

Le nombre d’élèves des écoles primaires, des collèges et des lycées publics ayant besoin d’un soutien spécifique en langue japonaise a atteint un record de 84 759 au cours de l’année scolaire 2025. Ce chiffre a plus que doublé en 15 ans et concerne désormais environ 40 % des établissements publics japonais. Si nombre de ces élèves sont concentrés dans certaines grandes régions, d’autres sont répartis sur l’ensemble du territoire.

Le ministère de l’Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie (MEXT) a compilé ses statistiques au 1er mai 2025. Sont considérés comme ayant besoin d’un soutien les élèves dont le niveau de japonais est insuffisant pour participer facilement aux conversations de la vie quotidienne ou aux activités d’apprentissage à l’école.

Leur nombre a augmenté de 15 636, soit 22,6 %, par rapport aux 69 123 élèves recensés au cours de l’année scolaire 2023. Sur la même période, le nombre d’élèves de nationalité étrangère concernés a progressé de 27,0 %, pour atteindre 73 313, tandis que celui des élèves de nationalité japonaise nécessitant un soutien a augmenté de 0,4 %, à 11 446. Cette hausse globale est attribuée à l’augmentation du nombre de travailleurs étrangers accueillis au Japon afin de répondre aux pénuries de main-d’œuvre, ainsi qu’au nombre croissant de membres de leur famille qui les accompagnent.

Répartition régionale

La répartition régionale des élèves ayant besoin d’un soutien montre qu’ils sont nombreux dans les régions du Tôkai et du sud du Kantô, où les secteurs manufacturier et des services sont particulièrement développés. Cinq préfectures concentrent à elles seules 60 % de l’ensemble des élèves concernés. Aichi arrive en tête avec 15 712 élèves, soit une hausse de 12,4 % par rapport à la précédente enquête. Kanagawa arrive en deuxième position avec 10 373 élèves (+20,8 %), devant Tokyo avec 8 409 (+33,2 %), Osaka avec 7 920 (+57,1 %) et Saitama avec 5 924 (+35,8 %).

Ailleurs, les préfectures abritant de grandes villes telles que Fukuoka, Kyoto et Hokkaidô, ont enregistré des hausses de 40 à 50 % du nombre d’élèves ayant besoin d’un soutien linguistique. Certaines préfectures qui ne comptaient que quelques dizaines d’élèves concernés lors de la précédente enquête ont également enregistré des progressions de 60 à 90 %, notamment Nagasaki, Iwate et Wakayama. Face à cette situation qui évolue rapidement, assurer un nombre suffisant d’enseignants de japonais est devenu une priorité urgente à l’échelle nationale.

La plupart des établissements comptent moins de 10 élèves nécessitant un soutien

Au total, 12 668 établissements publics, soit 39,4 %, comptaient au moins un élève ayant besoin d’un soutien en japonais, une proportion en hausse de 5,3 points par rapport à la précédente enquête.

Par catégorie, 8 339 établissements comptaient entre 1 et 4 élèves concernés, tandis que 2 113 en comptaient entre 5 et 9. Au total, 80 % des établissements accueillant des élèves ayant besoin d’un soutien en japonais en comptaient moins de 10. Le gouvernement prévoit l’affectation d’un enseignant chargé du soutien en japonais pour 18 élèves nécessitant cet enseignement. Dans les établissements qui ne comptent qu’un petit nombre d’élèves concernés, il est donc souvent difficile de justifier l’affectation d’un spécialiste à temps plein, ce qui reporte la charge sur les enseignants ordinaires.

Données utilisées

Données sur le nombre d’élèves ayant besoin d’un soutient en langue japonaise (en japonais), du ministère de l’Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie.

(Photo de titre : Pixta)