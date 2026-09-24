Les trains matinaux des grandes villes japonaises sont-ils toujours surchargés ?

Japan Data

Durant l’année fiscale 2025 (avril 2025-mars 2026), la fréquentation des lignes ferroviaires est repartie à la hausse dans les grandes métropoles japonaises. Pour autant, les rames demeurent nettement moins surchargées qu’avant la pandémie.

Une légère hausse dans la capitale

Un rapport du ministère du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme montre que la congestion des trains dans la région de Tokyo a légèrement progressé au cours de l’exercice 2025 (avril 2025-mars 2026), tout en maintenant un niveau modéré par rapport à la période pré-Covid.

Aux heures de pointe le matin, la moyenne s’est élevée à 143 % pour l’agglomération de Tokyo (+4 points sur un an), 117 % pour Osaka (+1) et 126 % pour Nagoya (inchangé). Après un effondrement en 2020 causé par la crise sanitaire et une stagnation l’année suivante, la fréquentation remonte de façon continue depuis l’exercice 2022.

Le graphique ci-dessous montre le changement du taux de congestion par rapport à la capacité des trains pour 31 lignes majeures de l’aire métropolitaine de Tokyo. Alors que ce chiffre dépassait les 160 % avant la pandémie, il s’établit désormais à environ 20 points de moins.

Un niveau d’occupation de 143 % (soit 43 % au-delà de la capacité théorique) correspond à une situation où chaque usager peut s’asseoir, s’accrocher à une sangle ou se tenir à une barre près des portes, sans subir de contact physique direct avec les autres passagers.

Avant la crise sanitaire, les tronçons les plus engorgés de la capitale frôlaient les 200 %, un seuil synonyme de promiscuité extrême où toute mobilité devient impossible aux abords des accès. En 2025, le taux de remplissage de ces lignes particulièrement fréquentées s’est révélé bien inférieur.

Données utilisées

Données sur la congestion durant l’année fiscale 2025 (en japonais), par le ministère du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme.

(Photo de titre : Pixta)